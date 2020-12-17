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Aktüel Mide kanseri ameliyatı başarılı geçen hastalarının sevincine yemek ısmarlayarak ortak oldu
Aktüel

Mide kanseri ameliyatı başarılı geçen hastalarının sevincine yemek ısmarlayarak ortak oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:54:57 -
Mide kanseri ameliyatı başarılı geçen hastalarının sevincine yemek ısmarlayarak ortak oldu

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Kürşat Karadayı, kapalı yöntemle mide kanseri ameliyatının ardından tekrar sağlıklarına kavuşan hastalarının sevincine yemek ısmarlayarak ortak oldu.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, hastanenin cerrahi onkoloji kliniği, başarılı ameliyatlarına bir yenisini daha ekledi.

Mide kanseri olan iki hastasının kapalı yöntemle ameliyatını yapan Karadayı, 6 ve 8 aylık kontrollerinin ardından hastalarla yemekte bir araya gelerek hem mutluluklarına ortak oldu hem de ameliyatın başarılı olduğunu onlarla gözlemledi.

Kapalı mide kanseri ameliyatının Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılabildiğine dikkati çeken Karadayı, "Hastanemizin cerrahi onkoloji kliniğinde ilk kez tarafımızdan bu yöntemle ameliyatlar yapılmıştır. Ameliyatını kapalı yöntemle gerçekleştirdikten sonra 6 ve 8 aylık kontrolleri de tamamlanan iki hastamızla yemekte bir araya gelip hep beraber yemek yemenin mutluluğunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

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