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Mide ekşimesinin nedenleri nelerdir?

Karın bölgesinde yoğun olmakla birlikte kimi zaman da göğüs bölgesinde oluşan yanma hissine mide ekşimesi denilmektedir.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:44
Mide ekşimesinin nedenleri nelerdir?

Günümüzde birçok insan mide ekşimesi durumu ile karşı karşıya kalmaktadır. Kimi zaman doktora gitmeden reçetesiz birtakım ilaçlarla önlenebilmektedir. Yalnız bazı durumlarda doktora başvurmak gerekmektedir.

Eğer mide ekşimesi yoğun bir ağır ile gelmekteyse ve kalp çarpıntıları ya da nefes darlığı gibi durumlara sebep olmaktaysa kesinlikle uzman bir doktora başvurmak gerekmektedir.

Günlük hayatta tüketilmekte olan bazı yiyecek ve içecekler de mide ekşimesine yol açar. Bu yiyecek ve içecekler mide asitlerinin salgısını arttırır. Bununla beraber kimi reçetesiz ilaçların da mide ekşimesine yol açtığı bilinmektedir. 

Bunun dışında kafein, kola gibi gazlı içecekler, aspirin, asidik sıvılar olarak adlandırdığımız portakal ve ananas, asidik yiyecekler diye adlandırdığımız domates ve greyfurt da mide ekşimesine neden olmaktadır. Aynı zamanda yoğun çikolata tüketimi de bu rahatsızlığa bir sebeptir.

Sigara ile birlikte içerisinde yüksek yağ barındıran tüketimler, yemek borusu ile mide arasındaki kasları etkileyerek midede gevşeme yaratmaktadır.

Bu gevşeme sonucunda da mide asitleri yemek borusuna çok rahat bir şekilde geri dönmektedirler. Obezite de mide ekşimesine yol açabileceği gibi, sarkoidoz gibi hastalıklar da mide ekşimesinin oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:44
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