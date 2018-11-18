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Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler

Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?

18 Kasım 2018 Pazar 23:56
Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler

MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Hamilelik dışında mide bulantılarının pek çok nedeni olabilir, uzun süren yolculuklar, uzun süren ağrılar, sıradan mikroplar, yedikleriniz, kullandığınız ilaçlar hatta psikolojik sıkıntılar..  aklınıza gelebilecek pek çok şey mide bulantısına neden olur uzun süren bulantılar için doktorunuza başvurmalısınız ayrıca karın boşluğu içinde olan bulantı belirtileri sadece mide değil karın ya da bağırsaklarla ilgili olabilir. Bağırsakların vücudun ikinci beyni sayıldığını ve çok önemli olduğunu unutmayın.

MİDE BULANTISINA İYİ GELEN YİYECEKLER HANGİLERİ?

Bulantısavar diyebileceğimiz midenizi rahatlatacak gıdalar elbette var. Yalnız şunu söylemek mideye iyi geliyor diye bu gıdaları aşırı derecede tüketmeyin bir iki porsiyon yeterli olacaktır.

ELMA

Elma lifli yapısı ile mideye iyi gelen bağırsaklar için çok faydalı bir gıdadır, mide bulantısına karşı hafif ekşili bir yeşil elma tavsiye edebilirim. Eğer bir şey çiğneyemiyorsanız lapasınıyiyebilir ya da suyunu içebilirsiniz.

KRAKER

Tuzlu kraker sabah bulantılarına çok iyi gelir hatta kusma hissine bile bastırabilir. Sabah baş ucunuzda ya da çantanızda mutlaka bulundurun.

ZENCEFİL

Pek bilinmese de zencefil çayı ya da bulabilirseniz gazozu mide bulantısına iyi gelir. Zencefilli kurabiye de bazılarının kurtarıcısı diyebilirim

SU

Bol bol su için kussanız bile..

KURUYEMİŞ

Fındık, fıstık ezmesi gibi gıdalar mide bulantısına iyi gelir, ayrıca kısa sürede enerji tazelediği için psikolojik olarak da sizi iyi hissetirecektir.

NANE

Nane çiğnemek herkesin hoşuna gitmese de ferahlatıcı olduğu kesin çiğneyemiyorsanız suyun içine bir kaç dal atın biraz bekletin böyle de içebilirsiniz.

MUZ

Potasyum ve lif açısından zengin muz mide bulantılarını da bastırır üstelik hiç bir şey yiyemiyorsanız zengin vitamin değerleri ile sizi bir iki gün idare edebilir.

SALATALIK

Bazı mide bulantısı vakalarında kokusu bile yetiyor taze ve hafif tuzlu tüketmenizi öneririm.

 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 23:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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