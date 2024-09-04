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Gündem Mide bulandıran görüntü! İçinden bakın ne çıktı
Gündem

Mide bulandıran görüntü! İçinden bakın ne çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-04 11:50:00 -
Mide bulandıran görüntü! İçinden bakın ne çıktı

Adıyaman'daki bir market zincirinden paketli dondurma satın aldığını dile getiren bir sosyal medya kullanıcısı dondurmanın içinden kurt çıktığını söyledi.

Dondurmanın içinde hareket eden kurdu gösteren adam, "Canlı canlı kurt içinde. Hareket ediyor, bunu bizim koyma şansımız yok" ifadelerini kullandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı TikTok'tan yaptığı paylaşımında marketten satın aldığı dondurmanın paketini açtığında kendisini bekleyen iğrenç bir sürprizle karşılaştı.

Dondurma paketinin içinden kurt çıktığını ve canlı olan kurdun hareket ettiğini dile getiren adam o anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ay izlerken midem bulandı" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Artık dışarıdan gıda alırken 2 kere düşüneceğiz" yorumunda bulundu.

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