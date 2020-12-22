Mide ağrısını ne keser? Mide ağrısına ne iyi gelir? Bunlar, mide ağrısı çeken birçok insanın merak ettiği bir sorulardan birkaçıdır. Mide ağrısına iyi gelen ve evde hızlıca uygulayabileceğiniz birçok yöntem bulunur. Peki bunlar nelerdir? işte detaylar….

Mide ağrısına ne iyi gelir?

Bol su tüketmek; Vücudumuz, yiyecek ve içeceklerdeki besinleri sindirmek ve emmek için suya ihtiyaç duymaktadır. Susuz kalmak, sindirimi daha zor hale sokmaktadır. Bu da mide rahatsızlığı arttırabilir.

Papatya çayı; Papatya çayı, anti-enflamatuar özelliğiyle mide ağrısını hafifletir. Bu anti-enflamatuar özellikler sayesinde mide kaslarınız gevşeyerek kramp ve spazm ağrısını azaltır.

Vücudunuzun üst kısmını yukarıda tutmak; Vücut yatay olduğunda, midedeki asidinin geriye doğru hareket ederek yukarıdaki yemek borusuna kaçma ihtimali yüksek olur. Midedeki asit, bu bölgede hasar meydana getirebilir. Mide ağrısı olan kişiler, ağrı veya yanma geçinceye kadar en az birkaç saat yatmamalı ve uzamaması gerekir.

Zencefil; Zencefil mide problemleri ve hazımsızlık için yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğal bir çözüm olan zencefil, mide kasılmalarını hızlandırmaya yardımcı olabilecek gingerol ve shogaol adı verilen kimyasallar barındırmaktadır.

Nane; Nefesin taze kokmasını sağlamasının yanı sıra, nane kusma ve ishali önler. Bağırsaklardaki kas spazmlarını azaltmaya yarayan nane, ağrı gidermeyi sağlar.

Isı uygulamak; Isı, gergin kasları gevşetir ve hazımsızlığı kolay hale getirebilir. Bu nedenle ılık bir banyo yapmak mide rahatsızlığını hafifletecektir.

Alkol ve sigaradan uzak durulması gerekir.

Limon suyu, karbonat ve su karışımı; Bazı araştırmalar sonucunda limon suyunun bir tutam karbonat ile suya karıştırılmasının sindirim şikayetlerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini gösterir. Bu karışımı bir bardak suyun içerisine 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 çay kaşığı karbonat ekledikten sonra içebilirsiniz.

Karanfil; Karanfil, midedeki gazın azaltılmasına ve sindirim salgılarının artmasını sağlayacak maddeler içermektedir. Bu sayede basınç ve kramp azalırken, sindirim de hızlı hale gelecektir.

Nişasta diyeti uygulamak; Mide ağrısına ishal eklendiğinde nişasta açısından yoğun olan pirinç ve beyaz ekmek tüketilmesi doğru olacaktır. Bu diyete muz ve elma suyu da eklenmesiyle vücudun kaybettiği minerallerin geri kazanılması daha kolay olur.

Civanperçemi; Civanperçemi çiçekleri, midenin ürettiği asit miktarını azaltmaya yardımcı olan flavonoidler, polifenoller, laktonlar içermektedir. Bu maddeler vagus siniri denilen ana sindirim sinirine etki eder ve asit salgılanmasının azalmasını sağlar. Mide asidi seviyelerinde azalma olduğu için mide ekşimesi ve hazımsızlık şikayeti de azalmış olacaktır. Civanperçemi çayını kaynar suya 1 veya 2 çay kaşığı kurutulmuş veya öğütülmüş civanperçemi yaprağı ekledikten sonra yavaş yavaş içebilirsiniz.

Meyan kökü; Meyan kökü, mide ve zarının iltihabını ve peptik ülserlerle ilgili iltihabı azaltmayı sağlayan maddeleri içermektedir. Mide ağrınızı geçirmek için, semptomlarınız iyileşene kadar günde birkaç kez meyan kökü çayı tüketebilirsiniz. Meyan kökü çayını, kaynar suya 1 veya 2 çay kaşığı meyan kökü tozunu atarak karıştırıp içebilirsiniz.

Şiddetli mide ağrısına ne iyi gelir?

Mide ağrınız yukarıda listelenen doğal yöntemler ile kesilmeyecek kadar şiddetli haldeyse ilaç kullanmanız daha doğru olacaktır. Eğer ağrınız yanma ile birlikte oluyorsa, mide asidini nötralize etmeyi sağlaya antasitler, mide asidini azaltabilen H2 reseptör antagonistleri (H2RA), ya da proton pompa inhibitörleri kullanmanız gerekebilir. Bu tarz ilaçları kullanmadan önce bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir.