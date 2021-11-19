MicroStrategy'den 'çok önemli' dediği tavsiye: Türk ekonomisindeki hasarı tersine çevirecek!

Uzun vadede yatırımcısına kaybettirmeyen kripto paralar ülkelerin de hedefinde. Bir kaç milyar dolarlık kripto para yatırımı yapan ülkelerin, yatırım yaptıkları coin'i ellerinde beklettikleri takdirde paralarını 16 kata kadar çıkardıkları biliniyor. 2019 yılında dolar alan biri parasını sadece korumuş ve lira karşısında yüzde 60'lık kazanç sağlamışken, 2019'da bitcoin alıp günümüze kadar satmadan bekleten birinin ise parası 15 kat artmış/katlanmış oldu. Bu kadar yüksek kazanca rağmen kısa vadede al-sat yapılması ya da her düşüşte panik ile satılması sebebiyle bir çok yatırımcı uzun vadeli hareket etmediği için kaybediyor.

MicroStrategy'den Türkiye açıklaması

Dünyaca ünlü yazılım şirketi MicroStrategy'nin kurucusu ve CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’in Türkiye için umut olacağını ifade etti. Saylor, Bitcoin'in sahip olduğu gücün, Türkiye ekonomisinde oluşan hasarı tersine çevirip ekonomiyi canlandırabileceğine inanıyor. Türk lirası 2021 yılında Amerikan doları karşısında yüzde 30’dan fazla değer kaybetti ve kayıplar devam ediyor.

Dün TCMB'nin aldığı faiz kararının ardından Türk lirasındaki kayıplar hızlanırken Michael Saylor, Türk lirasının dokuz yıldır art arda gerileyerek Mart ayından bu yana değerinin yaklaşık üçte birini kaybettiğini ifade etti.