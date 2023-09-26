Microsoft'un kripto cüzdanı planları ortaya çıktı

Sızan belgeler Microsoft'un Xbox için kripto cüzdanı planlarını ortaya koydu.

Teknoloji devi Microsoft, geçen hafta Resetera oyun forumunda yayınlanan sızdırılmış dahili belgelere göre, popüler Xbox oyun konsoluna bir kripto cüzdanı entegre etme planlarını yanlışlıkla açıkladı.

The Verge tarafından yayınlanan bir rapora göre, Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) Microsoft'a karşı açtığı ve şirketin Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasını engellemeye çalıştığı davanın belgeleri arasında Xbox yöneticileri arasında yapılan ve yeni bir disksiz Xbox Series X, bir gyro kontrol cihazı ve 2028'de piyasaya sürülecek yeni nesil bir hibrit Xbox planlarını detaylandıran yazışmalar yer alıyor.

Belgelerde ayrıca, konsolun bir sonraki sürümüne bir kripto para cüzdanı entegre etme planlarını detaylandıran Mayıs 2022 tarihli bir Xbox yol haritası da yer aldı.

Bu sızıntı "Xbox tarihindeki en büyük sızıntı" olarak nitelendiriliyor çünkü bu tür e-postalar genellikle kamuya açık olarak yayınlanmıyor.