Microsoft Teams nedir, nasıl kullanılır?

Koronavirüs salgını üzerine yaygınlaşan evden çalışma süreciyle birlikte bazı programlar etkin olarak kullanılmaya başlandı. Pandemi sürecinde popülerliği artan uygulamalardan biri de Microsoft'un yaygın olarak kullanılan ve işletmelerde çalışanların iletişimini sağladığı Teams uygulaması oldu. Uygulamaya ihtiyacın artmasının ardından gün boyu ücretsiz konferans özelliği getirildi.

Microsoft Teams nedir, ne işe yarar?

Microsoft Teams iş yeri sohbeti, toplantılar, notlar ve eklentileri bir araya getiren uygulamadır. Söz konusu hizmet, Microsoft Office ve Skype dahil olmak üzere şirketin Office 365 abonelik büro verimlilik paketiyle ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen özellikler eklentileri ile uyumlu oldu.

Microsoft Teams nasıl kullanılır?

Kullanıcılar, bir Microsoft hesabı veya Teams uygulamasına ihtiyaç duymadan Microsoft Teams'de sanal bir görüşmeye girebilir. Microsoft Teams'deki bir toplantı sahibi, kişileri doğrudan bir web tarayıcısından erişilebilen bir bağlantı aracılığıyla çağırabilir. Bir görüşme başlatmak için ise Microsoft profil hesabınızın olması gerekmektedir. Giriş yapıp bir görüşme başlattıktan sonra görüşmeye katılmasını istediğiniz kişilere davet bağlantısı ulaştırabilirsiniz. Microsoft ayrıca Teams uygulamasını 250 kişiye kadar bir grupla aynı anda iletişim kurmaya başlayacak şekilde yenilik getiriyor. Uygulama aynı zamanda telefon ve bilgisayar arasındaki mevcut sohbetlerin sorunsuz bir şekilde senkronize edilmesini sağlamaktadır.