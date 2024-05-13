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Gündem Miçotakis Türkiye'den ayrıldı
Gündem

Miçotakis Türkiye'den ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 22:43:00 -
Miçotakis Türkiye'den ayrıldı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı.

Miçotakis günübirlik ziyaretin ardından Türkiye'den ayrılırken, Yunanistan Başbakanı'nı taşıyan uçak, saat 20.00'de Ankara'dan hareket etti.

Başbakan Miçotakis'i, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ve üst düzey yetkililer yolcu etti.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti, iki liderin görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı da düzenlemişti.

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