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Dünya Miçotakis Türkiye ile çözümü açıkladı
Dünya

Miçotakis Türkiye ile çözümü açıkladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:32:00 -
Miçotakis Türkiye ile çözümü açıkladı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümü için üçüncü bir ülkeye gerek olmadığını ifade eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 'Uzlaşmanın, samimi diyalogla sağlanabileceğine inanıyorum.' diye konuştu.

 

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik yeni değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümü için üçüncü bir ülkeye gerek olmadığını söyleyen Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze çözeriz." dedi.

Miçotakis, "Türkiye ile uzlaşmanın iki ülke arasında en üst düzeyde yapılacak samimi diyalogla sağlanabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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