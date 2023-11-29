Miçotakis Londra'dan eli boş döndü! 'Bu işin arkasında Türklerle iş birliği var'

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile planlanan görüşmesini Elgin Mermerleri tartışması nedeniyle son anda iptal etti. Miçotakis, görüşmenin aniden iptal edilmesinden büyük hayal kırıklığına uğradığını söyledi ve Sunak yerine Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile ayarlanan alternatif görüşme teklifini de reddetti. Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamada, Miçotakis'in İngiltere ziyareti sırasında Parthenon Heykelleri konusunu gündeme getirmeyeceğine dair Yunan hükümetinden güvence aldıkları inancı dile getirildi.

İngiltere'yi ziyaret eden Miçotakis, Pazar günü BBC'de katıldığı söyleşide, Atina Akropolisi'nden Osmanlı İmparatorluğu döneminde İngiltere'ye götürülmüş olan "Elgin Mermerleri"nin Yunanistan'a geri gönderilmesi gerektiğini söylemişti. Miçotakis, geri kalan kısmı Atina'daki Akropolis Müzesi'nde sergilenen Elgin Mermerleri'nin bu şekilde iki ayrı ülkede sergilenmesini "Mona Lisa tablosunu ikiye kesip sergilemeye" benzetmişti.

YUNAN BASINI PERDE ARKASINI YAZDI

SL Press gazetesinde Michas Zacharias tarafından yapılan haberde Sunak'ın buluşmayı iptal etmesiyle ilgili "Rishi Sunak, kökeni itibariyle Hintli biri. O İngiltere İmparatorluğu'nun eski politikalarını yani sömürgeciliği tekrar uyguluyor" ifadeleri kullanıldı. Zacharias ayrıca haberine "Mermerlerin arasından Eurofighter uçakları seçilebiliyor" başlığını attı.

Son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle Atina-Londra arasındaki ilişkileri "tuhaf" olarak nitelendiren Zacharias, bu tuhaflığın nedeninin mermerler olmadığını aslında arka planda Türkiye'nin sebep olduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin envanterine katmak istediği Eurofighter jetlerine İngiliz ve İspanyolların sıcak baktığı biliniyor. Görüşmenin iptalini söz konusu haberinde uçaklara bağlayan Zacharias anlaşmanın imzalanmasının an meselesi olduğunu belirtiyor ve ekliyor:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Türklerin İngiliz Rolls Royce şirketini, Türk savaş uçağı geliştirme ve inşa programını ilerletmek ve tamamlamak için teknoloji kapsamında bir arada çalıştıkları sır değil"

"BÖL VE YÖNET"

Haberin devamında ulusal çıkarların müttefiklikten daha önemli olduğunu vurgulayan Sl Press yazarı, Yunan hükümetinin ülkenin savunmasını yeterli seviyeye getirmediği için güvensizlik yarattığını aktardı. Türkiye'nin Eurofighter'lar konusunda Avrupa'da "Böl ve Yönet" taktiğini uyguladığını belirten SL Press, Ankara'nın AB'nin bölünmüşlüğüne dikkat çektiğini ve Türkiye'nin Avrupa ülkelerini jeopolitik bir ortak olarak görmediğini yazdı.