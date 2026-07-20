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Yapay zeka değil gerçek! O ilimizde görülen etçil çekirgeler şoke etti

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Yapay zeka değil gerçek! O ilimizde görülen etçil çekirgeler şoke etti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ortaya çıkan ve boyu 25 santimetreye kadar ulaşabilen dev etçil çekirgeler görenleri şaşkına çevirdi.

#1
Foto - Yapay zeka değil gerçek! O ilimizde görülen etçil çekirgeler şoke etti

İlçenin Kral Yolu mevkiinin farklı noktalarında dev etçil çekirgeler görüldü. Tarlalarda ve ormanlık alanlarda sıkça rastlanan, Latince ismi "Saga ephippigera" olan, büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge kimi zaman da yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde de görülmesiyle biliniyor.

#2
Foto - Yapay zeka değil gerçek! O ilimizde görülen etçil çekirgeler şoke etti

Kral Yolu'nda gezide olan kokartlı tur rehberi Mehmet Musa, daha önce hiç karşılaşmadığı dev etçil çekirgeleri burada gördüğünü, çok farklı olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Yapay zeka değil gerçek! O ilimizde görülen etçil çekirgeler şoke etti

Prof. Dr. Ali Satar ise etçil çekirgelerin boylarının 25 santimetreye kadar olabildiğini, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve diğer bölgelerin yüksek rakımlı yerlerinde yaşadığını söyledi.

#4
Foto - Yapay zeka değil gerçek! O ilimizde görülen etçil çekirgeler şoke etti

Bunların tamamen zararsız olduğuna dikkat çeken Satar, "İnsana, tarıma bir zararı yok. Tarıma faydası var. Çünkü zararlı böcekleri yediği için bu etçil çekirgelerin tarıma faydası çok. Dolayısıyla bunları korumamız lazım" dedi.

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