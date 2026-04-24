Avrupa Miçotakis AB’den askeri koruma dileniyor Türkiye korkusu sardı
Avrupa

Miçotakis AB’den askeri koruma dileniyor Türkiye korkusu sardı

Miçotakis AB’den askeri koruma dileniyor Türkiye korkusu sardı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinden birinin saldırıya uğraması halinde diğer üye ülkelerin yardımını etkinleştirecek bir yasal güncellemeden yana olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) gayriresmi nitelikli AB Liderler Zirvesi kapsamında basına açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Yunanistan ve diğer birçok Avrupa ülkesi ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışma çerçevesinde saldırıya uğradığında Kıbrıs'ın yanında durdu." dedi.

Miçotakis, bunun Avrupa'nın, tehdit edilen AB üye ülkelerinin yanında tek başına da durabileceğinin bir kanıtı olduğunu savunarak, "Uzun zamandır, Avrupa sözleşmesinin 42'inci maddesinin 7'inci paragrafının, yani AB üye ülkelerinin bir saldırıya uğraması halinde diğer üye devletlerin yardım etmesini öngören maddenin güncellenmesi ve etkinleştirilmesi gerektiğini söylüyorum." dedi.

Körfez bölgesindeki gelişmelerin ekonomiye yansımalarının da bugünkü görüşmelerin konusu olacağını belirten Miçotakis, mevcut ekonomik belirsizliğin Yunanistan'daki hayat pahalılığını da artırdığını kaydetti.

Türkiye'nin en büyük düşmanları omuz omuza! İsrail ile Yunanistan arasında yeni anlaşma!
Türkiye'nin en büyük düşmanları omuz omuza! İsrail ile Yunanistan arasında yeni anlaşma!

Dünya

Türkiye'nin en büyük düşmanları omuz omuza! İsrail ile Yunanistan arasında yeni anlaşma!

Yunanistan'dan Lozan'ı ihlal eden alçaklık! Türkiye jet hızında harekete geçti
Yunanistan'dan Lozan'ı ihlal eden alçaklık! Türkiye jet hızında harekete geçti

Gündem

Yunanistan'dan Lozan'ı ihlal eden alçaklık! Türkiye jet hızında harekete geçti

Yunanistan’dan 300 milyon euroluk hamle: Tanksavar gücü baştan kuruluyor
Yunanistan’dan 300 milyon euroluk hamle: Tanksavar gücü baştan kuruluyor

Dünya

Yunanistan’dan 300 milyon euroluk hamle: Tanksavar gücü baştan kuruluyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal hamlesine tepki: 'Bu haritaların geçerliliği yok!'
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal hamlesine tepki: 'Bu haritaların geçerliliği yok!'

Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal hamlesine tepki: 'Bu haritaların geçerliliği yok!'

Vay vay

Kimsenin korktuğu falan yok..Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi, bir şey olmaz. Ne turkiyenin ne de yunanistanin bir savaşı kaldıracak ekonomik gücü yok..
