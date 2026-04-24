Bir derbi klasiği: Havada uçuşan kartlar
Bir derbi klasiği: Havada uçuşan kartlar

Süper Lig'de bu pazar karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.

#1
Foto - Bir derbi klasiği: Havada uçuşan kartlar

İki takımın 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere son 20 randevusunda hakemler, 15 kırmızı kart ve 142 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 20 maçta sarı-lacivertli futbolcular 10, sarı-kırmızılı oyuncular da 5 kırmızı kartla cezalandırıldı.

#2
Foto - Bir derbi klasiği: Havada uçuşan kartlar

Bu süreçte Galatasaray'da Younes Belhanda iki, Badou Ndiaye, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay ise birer kırmızı kart gördü.

#3
Foto - Bir derbi klasiği: Havada uçuşan kartlar

Fenerbahçe'de ise Roberto Soldado, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres, Alexander Djiku, Fred ve Mert Hakan Yandaş gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

#4
Foto - Bir derbi klasiği: Havada uçuşan kartlar

SON DERBİDE 7 SARI KART ÇIKTI Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu sezon oynanan Turkcell Süper Kupa müsabakasında 7 sarı kart çıktı.

#5
Foto - Bir derbi klasiği: Havada uçuşan kartlar

lacivertlilerden Jayden Oosterwolde, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi sarı kartla cezalandırıldı.

#6
Foto - Bir derbi klasiği: Havada uçuşan kartlar

Galatasaray'da ise Davinson Sanchez, Roland Sallai, Leroy Sane ve Mauro Icardi'ye sarı kart gösterildi.

#7
Foto - Bir derbi klasiği: Havada uçuşan kartlar

SON 10 DERBİDE KART RAPORU Fenerbahçe, iki takım arasında oynanan son 10 maçta rakibine göre daha fazla kırmızı kart gördü.

#8
Foto - Bir derbi klasiği: Havada uçuşan kartlar

Taraflar, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısından başlayan dönemde 1'i Türkiye Kupası, 8'i lig ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 10 müsabakaya çıktı.

#9
Foto - Bir derbi klasiği: Havada uçuşan kartlar

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda 5 kez kırmızı kart görürken, Galatasaray 2 kez kızardı.

#10
Foto - Bir derbi klasiği: Havada uçuşan kartlar

Öte yandan söz konusu süreçte takımlar arasında oynanması gereken Süper Kupa müsabakası Fenerbahçe'nin maçtan çekilmesiyle hükmen sonuçlandı. (Bu müsabaka son 10 maça dahil edilmedi)

