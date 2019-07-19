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Michael Seri: "Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak istiyorum"

Galatasaray’a transfer olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Michael Seri, "Galatasaray’da olmak heyecanlı.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:46
Michael Seri: "Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak istiyorum"

Galatasaray’a transfer olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Michael Seri, "Galatasaray’da olmak heyecanlı. Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak, takım arkadaşlarımı tanımak istiyorum" dedi.


Galatasaray’ın yeni transferi Jean Michael Seri, Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile bir araya geldi. Seri’ye formasını takdim eden Başkan Mustafa Cengiz, transferle ilgili olarak, “Biz her zaman taraftarımızın mutlu olması için buradayız. Galatasaray ruhunun dünyayı kapsar şekilde yürümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bir dünya yıldızı, Galatasaray gibi bir dünya devine yakışır şekilde transfer oldu, geçici de olsa. Ben bu vesileyle hem sevgili Abdurrahim Albayrak’a, hem Şükrü Hanedar’a hem de oyuncunun menajerlerine çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Seri hem Türk futbolunun marka değerine, hem yayıncı kuruluşun ticari gelirine katkılar sunacak. Bunu da niyaz ve umut ediyorum. Türk futbolu ve Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Abdurrahim Albayrak ise, “Başkanımız çok iyi şekilde ifade etti. Taraftarımızı coşturan, herkesi mutlu eden bir transfer oldu. Bugün herkesin dilinde Seri vardı. Şampiyonluklara Seri’yle beraber seri şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Seri: "Elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum"


Sarı-kırmızılı takıma transferinden dolayı duygularını kulüp televizyonunda dile getiren Seri, şunları söyledi:


"Benim için güzel bir an. Benim için Galatasaray’da olmak heyecanlı. Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak, takım arkadaşlarımı tanımak istiyorum. Bir de stadyumumuzu dolu görmek istiyorum. Daha önce buradaki maçları izledim. Bu atmosferde oynayan takımın oyuncusu olacağım için çok mutluyum. Ayrıca burada elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum çünkü Galatasaray bana çok saygı gösterdi, bana çok özen gösterdi. Bundan dolayı çok mutluyum ve en iyi oyunumu oynamak istiyorum."



"Galatasaray çok büyük bir kulüp"


Galatasaray büyük bir kulüp olduğunu sözlerine ekleyen başarılı futbolcu, "Ayrıca kulübün büyük bir tarihi var. Bir de Didier Drogba burada oynarken milli takımda Belçika’yla oynadığımız bir hazırlık maçına bine yakın Galatasaray taraftarı onu desteklemeye gelmişti. Çılgın bir şey diye düşünmüştüm. Oyuncuları çok seviyorlar, kulübü çok seviyorlar. Müthiş bir şey bu. Bu sezon bunun için en iyi sonuçları almamızı istiyorum. Her kulvarda en iyi sonuçları almamızı umuyorum" dedi.



"Taraftara şimdiden teşekkür ediyorum"


Galatasaray taraftarı hakkında da konuşan Seri, "Taraftara şimdiden sosyal medyada gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum. Hem oyunculara hem de kulübe verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Onlara şunu söylüyorum: ’Galatasaray için ruhumda ve bedenimde ne kadar güç varsa kullanacağım, her şeyimi vereceğim.’ Çünkü Galatasaray taraftarı bunu hak ediyor. Böyle bir taraftar varsa bir takımın bunu yapması gerekir. Bunu yaptıktan sonra sezon sonunda aldığımız sonuçları göreceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:46
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