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Michael Lang'dan Beşiktaş itirafı: 32 yaşında olsam...

Beşiktaş'ın sezon başı gündeminde yer alan ancak Mönchengladbach'a transfer olan İsviçreli sağ bek Michael Lang, açıklamalarda bulundu.

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:23
Michael Lang'dan Beşiktaş itirafı: 32 yaşında olsam...

Beşiktaş'ın sezon başında Basel'den transfer etmek istediği ancak Borussia Mönchengladbach'a kaptırdığı Michael Lang, transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş, tüm dünyanın tanıdığı takım"

Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini doğrulayan İsviçreli sağ bek, ''Türkiye'ye gitme durumum vardı. Beşiktaş, tüm dünyanın tanıdığı iyi bir takım. Ancak Bundesliga seçeneği olunca farklı bir karar vermem gerekti. 30-32 yaşında olsam belki Türkiye'yi seçerdim ama 27 yaşındayım ve Bundesliga'da oynama fırsatını geri çeviremezdim. Türkiye'de oynamak Bundesliga'da oynamak gibi olmazdı.'' diye konuştu.

Sezon başında Basel'den 2.80 milyon euroya Borussia Mönchengladbach'a transfer olan Lang, bu sezon 10 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

Şenol Güneş, 'istedik' demiştik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon başında Lang ile ilgilendiklerini ancak futbolcunun Almanya'ya gittiğini söylemişti.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:23
  1. Beşiktaş
  2. Türkiye
  3. Almanya
  4. İsviçre
  5. Şenol Güneş

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