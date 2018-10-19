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MI6'dan Türkiye açıklaması! Küstah sözler

İngiliz dış istihbarat servisi MI6’nın eski başkanı John Sawers, kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak tuhaf tespitlerde bulundu. Sawers, "Türklerin elinde bir kayıt olmalı" dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 20:07
MI6'dan Türkiye açıklaması! Küstah sözler

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’ye konuşan İngiliz dış istihbarat servisi MI6'in eski başkanı John Sawers, "Eğer gazetecinin öldürülmesi emrini Prens bin Selman’ın verdiği kanıtlanırsa ki çok büyük ihtimalle öyle olduğu görülüyor, bu çok ileri gidildiği anlamına gelir. Buna İngiltere, AB ve ABD karşılık vermek zorunda kalacaktır." dedi.

"Bariz bir uydurma"

Kaşıkçı cinayetinin "kontrol dışı unsurlar" tarafından işlendiği iddiasını "bariz uydurma" olarak nitelendiren Sawers, bunu kabul etmesinin ABD’nin saygınlığını daha da zedeleyeceğini söyledi.

"İstediğin yapmasına ABD'nin izin vereceğini düşündü"

Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin emrini verirken ABD ile özel ilişkisine güvenmiş olabileceğini belirten Sawers, "Bence dilediği gibi davranma konusunda ABD yönetiminin iznine sahip olduğunu düşünmese bunu yapmayacaktı." diye konuştu.

Türk istihbarat servislerinin profesyonelliğine ve detaylara gösterdiği dikkate saygı duyduğunu belirten Sawers, "Türk güvenlik kaynaklarından gelen bilgilerdeki ayrıntı düzeyi o kadar açık ki bir tür kayıt mevcut olmalı." yorumunu yaptı.

"Türkler konsolosluğu dinliyor olabilir"

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yakın geçmişteki gerilim dikkate alındığında Suudi Arabistan’a ait ofislerin yakından izleniyor olmasını beraberinde getirebileceğine dikkati çeken Sawers, "Konsolosluğu bir şekilde dinliyor olabilirler ya da suikast timinin taşıdığı başka cihazlar dinlenmiş olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Suikast timi Selman'a yakın isimlerden oluşuyor"

Suikast timinin oluşturan kişilere de değinen Sawers, "Suikast timiyle ilgili ayrıntılar çok kuvvetli ve veliaht prense ne kadar yakın olduklarını gösteriyor." dedi.

"Veliaht prensin altını oyacaklar"

Suudi kraliyet ailesi üyeleri, işadamları ve dini liderlerin Prens bin Selman’ın Kaşıkçı olayıyla bağlantısını kullanarak onun altını oyacakları değerlendirmesini yapan Sawers, "Bu korkunç cinayete Suudi Arabistan içinde de tepki olacaktır ve bir tür düzeltme yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Sir John Sawers 2009-2014 yıllarında MI6 başkanlı olarak görev yapmıştı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 20:07
  1. MI6
  2. İngiltere
  3. Cemal Kaşıkçı

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