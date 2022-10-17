Devlet ve şehir hastaneleri için vatandaşlar randevularını MHRS web sitesi ya da ALO 182 üzerinden alıyor. Son zamanlarda vatandaşlar randevu bulamamaktan şikâyetçi. Bu sebeple MHRS ek randevu sistemi hizmete başladı. Peki, MHRS ek randevu nedir?

MHRS ek randevu nereden nasıl alınır? MHRS ek randevu nedir ne oluyor?

MHRS ek randevu sistemine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu. MHRS üzerinden doktor randevusu alan her 100 kişiden ortalama 30'unun gelmediğini belirtti. Bakan Koca, “Bu durum çalışanlarımızın zaman kaybına, randevu için bekleyen hastaların sağlık hizmetlerinin gecikmesine yol açıyor. Eğer doktora gelmeyecekseniz, randevu tarihinden en az 2 gün önce MHRS'ye girip, randevunuzu iptal edin. Bu davranış sağlık sistemine karşı görevinizdir. Açılan yedek randevuların, randevusuna gelmeyen hasta oranının altında olması şartı vardır. Hastaneler, saat başı en çok 1 yedek randevu açabilir. Yedek randevular MHRS üzerinden alınmaktadır. Uygulama geçici ve hekimlerin isteğine bağlıdır” dedi.

Ek randevu işlemi yapabilmek için MHRS web sitesi ya da uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor. Ardından hastane ve bölüm tercihlerinizi tamamlayıp arzu ettiğiniz dilimde randevunuzu oluşturabilirsiniz. Arzu eden vatandaşlar ise başvuru işlemlerini ALO 182 üzerinde gerçekleştirebilir.