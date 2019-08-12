MHP'ye bayram ziyaretleri

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyonu "İnşallah önemli bir sorunu kısa bir süre içerisinde başarıya kavuşturarak daha bir rahat nefes alırız." sözleriyle değerlendirdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında, AK Parti, CHP, Saadet Partisi, DSP, BBP, DP ve Anavatan Partisi heyetleri MHP'yi ziyaret etti.

MHP'de heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK üyeleri Necmi Yıldırım ile Merve Menekşe karşıladı.

İlk ziyareti gerçekleştiren DSP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel ve Parti Meclisi üyeleri Hikmet Aydemir ile Tuğçe Tekçe yer aldı.

Ziyarette DSP'li Gürel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptıkları ziyarete değinerek, bu ziyaretin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki varlığı ve Ankara Anlaşması'ndan doğan garantörlük haklarının devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya da MHP'nin Türkiye'nin bölgesindeki, özellikle de güneyindeki sorunlara yönelik bakış açısının haklılığının zamanla anlaşıldığını belirtti.

Karakaya, "2009'da Genel Başkanımızın özellikle bölge ile ilgili yaptığı bazı değerlendirmelerde çok açık bir şekilde çözüme yönelik söylediği sözler, aslında bugün uygulamaya konulmaya çalışılan şeyler. Yani konjonktürel olarak düşünülmüş ya da bir şekilde rastgele ortaya getirilmiş bir şeyin kabulü ya da desteklenmesinden çok daha öte bir şey. Örneğin Suriye'de hatta aynı şekilde benzeri Irak için önerdiğimiz, özellikle güvenli bölge oluşturma fikri ve bunun desteklenmesi milli bekamız ve milli güvenliğimiz açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

- Gündem Fırat'ın doğusuna olası operasyon

MHP’yi ziyaret eden AK Parti heyetinde ise Ankara Milletvekili Ceylan">Nevzat Ceylan ile MKYK üyeleri Feza Koçak ve Şuay Nilhan Açıkalın yer aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, siyasetin yoğun gündeminde bayramın güzelliklere vesile olmasını temenni etti.

Karakaya, Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyonun Türkiye'nin geleceği ve bekası için önemine işaret ederek, "İnşallah önemli bir sorunu kısa bir süre içerisinde başarıya kavuşturarak daha bir rahat nefes alırız. Bu adım, milyonlarca sığınmacının geleceği açısından ve ülkemizin bekası açısından güzel bir vesile kılar. Bu da bizim duamız, dileğimiz olsun" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Ceylan">Nevzat Ceylan da bayramların birlik beraberlik ve kardeşlik günleri olduğunu dile getirerek, Anadolu coğrafyasının, Yunusların, Mevlanaların, Hacı Bektaşı Velilerin hoşgörüsüyle geliştiğini vurguladı.

Ceylan, herkesin ortak paydasının Türkiye olduğunu belirterek "Türkiye'nin güney bölgesinde ülkeyi kuşatmak isteyenlere karşı birlik ve beraberliğimizi sergiliyoruz. Fırat'ın doğusunda Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi ve MHP Lideri Bahçeli'nin vurguladığı gibi Türkiye'nin güvenliği için bir harekat olacak. Güneyimizdeki hain unsurları ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

- "Bayramlaşma ile sınırla kalmayalım"

BBP adına Genel Sekreter Üzeyir Tunç, MKYK Üyesi Mahmut Burkankulu ve Kadın Kolları Genel Başkanı Meryem Ünsal'dan oluşan heyet de bayramlaşma için MHP'ye geldi.

Partiler arasındaki görüşmelerin kısa süreli bayram ziyaretleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Tunç, daha geniş zamanda fikir alışverişlerinde bulunmanın faydalı olacağını belirtti.



-Anavatan'dan MHP'ye Türk bayrağı işlemeli plaket

MHP'ye, Genel Sekreter Ahmet Kabakçı, Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Gül Gürkan'dan oluşan Anavatan Partisi heyeti de ziyarette bulundu.



Türk bayrağı temalı el işlemesi plaketi MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ya hediye eden Kabakçı, bayram günü İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları olduğunu hatırlatarak, bağımsızlığın önemine dikkati çekti. Kabakçı bu sebeple bayramda, bağımsızlığın simgesi olan Türk bayrağını armağan etmeyi anlamlı bulduklarını ifade etti.

- "Milli tarım geliştirilmeli"

Saadet Partisi heyeti ise Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel İdare Kurulu Üyeleri Hüseyin Hacıabdullahoğlu ve Selçuk Aydın ile MHP'yi ziyaret etti.

Hacıabdullahoğlu'nun, yerli ve milli tarımın geliştirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Karakaya, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonrasında yerli ve milli politikaların takibi ile birlikte daha iyi bir yere gelinecek. Bu çok önemli bir şey ve bir beka meselesi aslında. Ama şu an itibariyle uluslararası arenadan baktığınızda güvenlik bunun da önüne geçmeye başladı. Bunlar eş zamanlı yürütülmesi gereken şeyler ama eş zamanlılık içerisinde öncelikler bazen farklı olabiliyor. Bu konularda hassasiyet gösteren Saadet Partisi'nin de yerli ve milli politikalar noktasında destek vermesini bekleriz."

Demokrat Parti'den de Genel Başkan Yardımcısı Melih Aktaş başkanlığındaki heyet bayram ziyareti gerçekleştirdi.

- Kılıçdaroğlu'nun bayram tebriğini iletti

MHP'ye son ziyaret, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Parti Meclis Üyesi Ayça Taşkent ve Kadın Kolların MYK Üyesi Zehra Eriç'ten oluşan CHP heyetince yapıldı.

CHP'li Kuşoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram mesajını MHP'li heyete iletirken, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de bayramını kutladı.

Her ikisi de Ankara Milletvekili olan Kuşoğlu ve Karakaya başkentin sorunları üzerine sohbet etti.