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Gündem MHP'nin teklifine CHP’den ret!
Gündem

MHP'nin teklifine CHP’den ret!

Yeniakit Publisher
2024-08-13 19:25:00 -
MHP'nin teklifine CHP’den ret!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı meclis toplantısında MHP'nin teklifiyle milli maçta attığı golün ardından bozkurt işareti yapan futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin dikilmesi için önerge verdi. MHP’nin önergesi oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara gönderildi. CHP grubunun, komisyonlardaki görüşmelerin ardından teklife ret oyu vereceği öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, UEFA Disiplin Kurulu'nun EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında kaydettiği ikinci golün ardından ‘bozkurt işareti’ yapan Merih Demiral'ın heykelinin kente dikilmesi için meclise önerge verdi.

MHP’nin önergesi oybirliğiyle kabul edilerek görüşülmesi için hukuk, Eğitim Kültür ve Gençlik ve Spor Komisyonu ve Kent Konseyine gönderildi. CHP’nin yönetiminde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde MHP’nin teklifinin mecliste kabul edilmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

CHP TEKLİFİ KABUL ETMEYECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından alınan bilgiye göre MHP'nin vermiş olduğu önergenin komisyonlarda görüşülüp meclise gelmesinin ardından mecliste çoğunluğu bulunan CHP grubunun ret oyu vereceği öğrenildi.

HEYKEL KARARI YOK

Öte yandan heykel haberleri üzerine açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç "MHP’li Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser’in, ‘bozkurt işareti’ yapan futbolcu Merih Demiral’ın heykelinin dikilmesine yönelik önergesi usul gereği, ilgili komisyona  gönderilmiştir. İzmir’e milli futbolcu Melih Demiral’ın heykelinin dikileceği yönünde meclis kararı alınmamıştır ve bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu bahsi geçen heykeli dikme kararı yoktur" ifadelerine yer verdi.
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