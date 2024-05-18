MHP’nin, “Silivri’nin yolunu gösterdiği” Abdulkadir Selvi’den bir tuhaf çıkış daha! Artık kabak tadı verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, daha önce AİHM kararı doğrultusunda tahliye edilebileceğini söylemesi nedeniyle AK Parti ve MHP kanadından sert tepkiler aldığı Osman Kavala’nın tutukluluğuyla ilgili kaleme aldığı yeni yazısında, yine bildik söylemlerini tekrarladı. Selvi, Kavala’nın serbest bırakılması, sanki “yumuşama”nın tek şartıymış gibi bir zorlamaya giriştiği yazısında, “Bir yandan yumuşama siyaseti derken öbür taraftan kavga devam ederse bu süreç ölü doğar. Yumuşama siyasetinin sabote edilmemesi için zamanın ruhuna uygun adımların atılması gerekiyor” dedi.

Abdulkadir Selvi, bir süredir Hürriyet'te yayınlanan yazılarında Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasının AK Parti'ye bir katkısı olmadığını söylüyor ve 'yeniden yargılanma formulünden' bahsediyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli dahil AK Parti’den ve MHP'den pek çok kişi bu çağrısı nedeniyle Selvi'ye tepki göstermişti.

Bu süreçte Osman Kavala’nın avukatı yeniden yargılama süreci için talepte bulunmuş, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın yaptığı "yargılanmanın yenilenmesi" talebini oybirliğiyle reddetmişti. Selvi yazısında, “Osman Kavala’nın yeniden yargılanmasıyla ilgili itirazı inceleyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, süpersonik füze hızıyla başvuruyu reddetti. Hem de oybirliğiyle. Bir gün önce oluşturulan heyet itirazı ne zaman inceledi? Bu ne hız böyle” diye yazdı.

“Bu gelişme de Kavala dosyasında işin kolay olmadığını ortaya koyan yeni bir örnek oldu. Bu iş kolay diyen yanılır” diyen Selvi, devamında şunları kaydetti:

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“Bir yandan yumuşama siyaseti derken öbür taraftan kavga devam ederse bu süreç ölü doğar. Yumuşama siyasetinin sabote edilmemesi için zamanın ruhuna uygun adımların atılması gerekiyor. Yok eğer biz hâlâ eski uygulamaları devam ettireceğiz denilirse o zaman bu iş yalancı bahara döner. Büyük bir fırsat kaçırılmış olur.”