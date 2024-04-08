MHP'nin programı belli oldu! 4 parti ile bayramlaşacaklar
Devlet Bahçeli genel başkanlığındaki MHP'nin bayram programı açıklandı.
MHP 4 siyasi parti ile bayramlaşacak.
Bayramın ikinci günü gerçekleşecek bayramlaşma programında Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet AK Parti, CHP, Yeniden Refah Partisi ve DSP heyetlerini kabul edecek.
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet de eş zamanlı aynı partilere ziyaret gerçekleştirecek.
Gündem
CHP eserinle övün! DEM'le ortak aday çıkarılan Esenyurt'ta MHP bayraklı ev taşlandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO