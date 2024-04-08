  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Kılıçdaroğlu Feribotu” gerçeği ortaya çıktı… Meğer durum çok farklıymış

Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Türkiye üzerinden 4 ülke için transit uçuşlarda e-vize zorunluluğu getirildi

Yeni genel başkan adayı Akşener'e böyle sataştı: Kahroluyorum

Almanya'nın soykırım davası başladı! ''Gazze'de suç ortağı''

Libya'dan Türkiye'yi çıkarma planı! Bu kez sıkıntı çok büyük... O anlaşmayı gizlice engellediler

Erdoğan’dan seçim sonrası flaş karar! Tüm Türkiye’ye ilan edildi

Ahlaksızlıkta “Karar” kıldılar

Akşener yeniden aday olmayacağını açıklamıştı! İYİ Parti’de bir bomba gelişme daha! İstifa etti

CHP yine bildiğiniz gibi! Ölüm ilanıyla gelen “aile saadeti” ifşası

O ilimizde çok büyük bir altın rezervi olduğuna inanılıyor! Bölgedeki arazilere el konuldu
Siyaset MHP'nin programı belli oldu! 4 parti ile bayramlaşacaklar
Siyaset

MHP'nin programı belli oldu! 4 parti ile bayramlaşacaklar

Yeniakit Publisher
2024-04-08 20:18:00 - 2024-04-08 20:26:05
MHP'nin programı belli oldu! 4 parti ile bayramlaşacaklar

Devlet Bahçeli genel başkanlığındaki MHP'nin bayram programı açıklandı.

MHP 4 siyasi parti ile bayramlaşacak.

Bayramın ikinci günü gerçekleşecek bayramlaşma programında Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet AK Parti, CHP, Yeniden Refah Partisi ve DSP heyetlerini kabul edecek.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet de eş zamanlı aynı partilere ziyaret gerçekleştirecek.

CHP eserinle övün! DEM'le ortak aday çıkarılan Esenyurt'ta MHP bayraklı ev taşlandı
CHP eserinle övün! DEM'le ortak aday çıkarılan Esenyurt'ta MHP bayraklı ev taşlandı

Gündem

CHP eserinle övün! DEM'le ortak aday çıkarılan Esenyurt'ta MHP bayraklı ev taşlandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MHP’ye gelince hukuk DEM'e gelince guguk
MHP’ye gelince hukuk DEM'e gelince guguk

Gündem

MHP’ye gelince hukuk DEM'e gelince guguk

MHP'den yerel seçim açıklaması: Asla oy kaybı değildir!
MHP'den yerel seçim açıklaması: Asla oy kaybı değildir!

Siyaset

MHP'den yerel seçim açıklaması: Asla oy kaybı değildir!

MHP’den flaş açıklama! Bunlar MHP ile bağlarını koparınca camiamız arınmıştır! Kalmalarından çok gitmeleri evladır! Asla oy kaybı değildir
MHP’den flaş açıklama! Bunlar MHP ile bağlarını koparınca camiamız arınmıştır! Kalmalarından çok gitmeleri evladır! Asla oy kaybı değildir

Siyaset

MHP’den flaş açıklama! Bunlar MHP ile bağlarını koparınca camiamız arınmıştır! Kalmalarından çok gitmeleri evladır! Asla oy kaybı değildir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23