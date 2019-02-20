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MHP’nin Karabük il genel ve belediye meclis listeleri belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Karabük’teki il genel ve belediye meclis listeleri belli oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:25
MHP’nin Karabük il genel ve belediye meclis listeleri belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Karabük’teki il genel ve belediye meclis listeleri belli oldu.


MHP’nin Karabük’teki 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili Belediye meclis ve il genel meclis üyeleri aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarına teslim edildi.MHP’nin Karabük’teki belediye meclis kontenjan üyeleri Kemal Karadeniz, Cenk Gedikoğlu ve Muhsin Namal’dan oluşurken, asil üyeler Ahmet Arslan, Fatih Çapraz , Celal Yörür, Seher Berker, Harun Cebeci, Dursun Armağan, Mustafa Sarıoğlu, Kazım Özcan, İdris Kul, Taşkın Yılmaz, Muhammed Ali Gündüz, Bülent Toraman, Abdullah Küçüktepe, Mehmet Gerçek, Turgut Çankaya, Ezgi Gür Söyleyici, Tahsin Düzyer, Yaman Asar, Ömer Ali Ayhan, Veli Kaya, Yaşar Kemal Arslan, Alpaslan Kamil Yılmaz, Ali Ayhan Şensoy, Kahraman Özkur, Hanife Karadayı, Yılmaz Özçelebi, Turhan Siyam ve Taha Altunsoy olarak belirlendi.


İl genel meclisi üyeleri ise, Ramazan Kahriman, Şahin Biçim, Namık Kemal Ünal, Mustafa Özdemir ve Leyhan Karadayı’dan oluştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:25
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