MHP'nin adayları açıklandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yerel seçimler için belirlenen bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.15 Kasım 2018 Perşembe 13:08
Yerel seçim için MHPnin bazı illerdeki adayları belli oldu. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptı.
Durmaz'ın açıklamasına göre, MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday gösterecek.
MHP'de yerel seçim için adaylıkları kesinleşen başkan adaylarının isim listesi şöyle;
Adana - Hüseyin Sözlü
Mersin - Hamit Tuna
Manisa – Cengiz Ergun
Aydın - Himmet Akın
Erzurum - Serdar Sevimli
Bartın - Cemal Akın
Isparta - Yusuf Ziya Günaydın
Osmaniye - Kadir Kara
Karabük - Rafet Vergili
Polatlı (Ankara) - Gürsel Yıldızkaya
Etimesgut (Ankara) - Enver Demirel
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