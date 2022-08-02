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Siyaset MHP’li Yıldız’dan CHP’nin İl Grup Toplantısı kararı değerlendirmesi! Dadaş rol yapanlara güler geçer!
Siyaset

MHP’li Yıldız’dan CHP’nin İl Grup Toplantısı kararı değerlendirmesi! Dadaş rol yapanlara güler geçer!

Cumhuriyet Halk Partisi, TBMM'nin tatile girmesinin ardından, her hafta salı günü yaptıkları grup toplantısını il il gezerek yapmaya karar verdi. Bunun ilk uygulaması için Erzurum seçildi. Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “Dadaş rol yapanlara, yapmacık olanlara ‘avare kasnağı ‘ der güler geçer” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 15:10:00 - 2022-08-02 15:10:45
MHP’li Yıldız’dan CHP’nin İl Grup Toplantısı kararı değerlendirmesi! Dadaş rol yapanlara güler geçer!

YENİ AKİT  ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, TBMM'nin tatile girmesinin ardından, her hafta salı günü yaptıkları grup toplantısını il il gezerek yapmaya karar verdi. Bunun ilk uygulaması için Erzurum seçildi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “CHP,35 yıldan beri vekil çıkaramadığı Erzurum’da grup toplantısı yaparak gövde gösterisi yapacakmış. Dadaş ,rol yapanlara,yapmacık olanlara “avare kasnağı “ der güler geçer....” şeklinde konuştu.

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