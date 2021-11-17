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Siyaset MHP'li vekilden flaş çağrı! 'Artık idam cezası tartışılmalıdır'
Siyaset

MHP'li vekilden flaş çağrı! 'Artık idam cezası tartışılmalıdır'

MHP Tokat Mileltvekili Yücel Bulut, "Bu parlamento artık idam cezasını tartışmalıdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 23:02:00 - 2021-11-17 23:10:05

 Yeniakit.com.tr 

TBMM Genel Kurulundaki 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi görüşmelerinde söz alan MHP Tokat Mileltvekili Yücel Bulut, geçtiğimiz hafta canice katledilen Başak Cengiz'i gündeme getirdi. Cinayetten duyduğu üzüntüsünü vurgulayan MHP'li Bulut, "Bu konuda hepimiz sosyal bir sorumluluk altındayız. Ülkeyi ve istikbalimizi teslim edeceğimiz gençlerimiz sosyal çürüme esareti altında can çekişiyor. Bu konuda çözüm üretmemiz lazım." dedi.

'İflah olmaz sapıklara...'

Sosyal medya ile televizyonlarda şiddetin meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirten Bulut, şunları söyledi:

"Sosyal medyaya yönelik düzenleme konuşulduğunda 'sansür yasası' olarak değerlendirildi. Şiddetli bir direnç gördük. Ancak gençlerimiz sosyolojik anlamda bir bataklığın içine sürükleniyor. Şiddeti sıradanlaştıran televizyon programları başta olmak üzere sosyal ağların denetim altına alınması gerekir."

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sözlerini şu çağrı ile tamamladı: "İflah ve ıslah olmaz sapıklara ve insanlık düşmanlarına idam cezasıyla cevap verilmeli. Bu parlamento idam cezasını tartışmalıdır."

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