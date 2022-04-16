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Siyaset MHP'li vekil istifa etti
Siyaset

MHP'li vekil istifa etti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 15:15:00 - 2022-04-16 15:15:41
MHP'li vekil istifa etti

Partiden kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından istifa kararı aldığını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye her daim bağlı ve sadık kalacağını ifade eden Ersoy şunları kaydetti:

"Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum."

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