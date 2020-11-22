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Aktüel MHP'li Şekerci: "Birliğimizin bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir"
Aktüel

MHP'li Şekerci: "Birliğimizin bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:30:11 -
MHP'li Şekerci: "Birliğimizin bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir"

KÜTAHYA (AA) - MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, "Birliğimizin ve bütünlüğümüzün bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir." dedi.

Şekerci, Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen MHP Kütahya İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, güçlü bir Türkiye için birlik ve beraberliğin önemine değindi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gösterdiği hedefe, parti politikaları doğrultusunda ilerlemeyi amaçladıklarını belirten Şekerci, şunları kaydetti:

"Büyük idealleri olanlar her türlü meşakkate göğüs gererler. Bizler de yüce Allah'ın izni ve inayetiyle, milletimizle el ele, omuz omuza, gönül gönüle verip aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Birliğimizin ve bütünlüğümüzün bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir. Türk milleti, varlığına kast eden mihrak ve güçlere ortak iman ve inançla karşı duracak ve her türlü atılımı gösterecektir."

Tek listeyle gidilen seçimde Selçuk Alıç, başkanlığa seçildi.

Kongreye, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve parti yöneticileri ile partililer katıldı.

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