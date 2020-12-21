  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MHP'li Öztürk, kadına karşı şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik iki kanun teklifi verdi
Aktüel

MHP'li Öztürk, kadına karşı şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik iki kanun teklifi verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:37:44 -
MHP'li Öztürk, kadına karşı şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik iki kanun teklifi verdi

TBMM (AA) - MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kadına karşı şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik iki kanun teklifi verdi.

Öztürk'ün, TBMM Başkanlığına sunduğu ilk teklif, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Teklife göre, evlilik birliği içerisinde kadının öldürülmesi halinde fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırken, evlilik birliği bitiminde ve yine evlilik sürecinden kaynaklı geçimsizliğin neden olduğu ölümlerde fail müebbet hapis yerine yine ağırlaştırılmış müebbet cezası alacak.

Çevrim içi çocuk istismarı yolu ile bir çocukla internet üzerinden iletişime geçerek cinsel faaliyetlerde bulunmasını sağlamak için çocuğu cezbeden, kendi amacı doğrultusunda yönlendiren ya da teşvik eden kişi hakkında, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişilere; bunların üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişilere; bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişilere; şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişilere verilen cezaların artırılması da öngörülüyor.

Öztürk'ün, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a madde eklenmesini içeren diğer teklifine göre de kadına karşı şiddet meydana gelmeden önce şiddetin önlenmesi amacıyla, kadının başvurabileceği hukuki hak arama yolları ile ilgili karar verme sürecinde, yargılama giderleri, karşı taraf vekalet ücreti ve avans giderleri yönünden şiddet mağduruna destek sağlanacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan, skandal sözler sonrası harekete geçti!
Siyaset

Erdoğan, skandal sözler sonrası harekete geçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine “diktatör” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tazminat davası açtı.
Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek
Dünya

Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek

Aynı zamanda Batı Azerbaycan Topluluğu Başkanı olan Alekberli, kadim Azeri toprağı olan ve Türk dünyası ile Türkiye’nin arasına saplanmış bi..
Ermeni İHA'sı şoku yaşadı! Burun buruna geldiler
Dünya

Ermeni İHA'sı şoku yaşadı! Burun buruna geldiler

Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes yapılsa da Erivan'da büyük bir kriz yaşanıyor. Son olarak Azerbaycan'ı insansız hava araçları ile gör..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay