MHP'li Özdemir'den Emin Çölaşan'a tepkİ: Maskesi bir kez daha düştü!

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa açıklamasını hedef alan Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Bahçeli'nin açıklamaları için, 'Muhalefeti yanıltma çabası' dedi. Çölaşan'a tepki MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'den geldi.

'Herkesi kendi gibi zannetmemelidir'

"Sözcü Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan, bugünkü yazısında henüz sivil anayasa ile ilgili çalışmamızın içeriğini görmeden, şartlandırılmış ve özellikle de hasımlık ölçüsüyle bunun bir tuzak olduğunu iddia etmiştir." diyen Özdemir, "Emin Çölaşan ve zihniyetinde ülkemiz ve milli menfaatlerimiz için mücadele anlamında mertlik payesi bulunmazken, sinsilik ve tuzak kültürü olabilir, ancak herkesi kendisi gibi zannetmemelidir! MHP, daima Türkiye’ye karşı kurulan tuzakları ve oyunları bozan partidir!" ifadelerini kullandı.

'Çölaşan'ın maskesi bir kez daha düştü'

MHP'li Özdemir, şöyle devam etti:

"Çölaşan, darbe döneminden kalma zihnin yapısıyla, önerdiğimiz ve Türkiye’nin ihtiyacı olan sivil anayasa konusunda tümden karşı çıkılması gerektiğini savunup, bunu akıl hocası rolü ile tavsiye ederken, HDP ile anayasa yapımımda buluşulmasına ses etmeyerek safını belli etmiştir! Kamuoyunun malumu olan HDP’nin de yer aldığı anayasa çalışmalarında Türkiye’nin üniter yapısı, milli birlik ve bütünlüğü hedef alınırken sesi çıkmayan hatta belki bundan memnun dahi olan Çölaşan’ın maskesi bir kez daha düşmüş, hakiki sureti kendisini ele vermiştir."

'Sivil bir anayasaya ihtiyacımız var'

"Sorsanız Atatürkçü geçinen bir yazarın böylelikle, PKK’nın siyasi uzantılarıyla Türkiye karşıtı fikirlerini anayasaya sokma, kurucu değerlerden uzaklaşma ve daha nice melaneti hayata geçirme tuzağında nasıl bir rol üstlenmiş olduğu da malum olmuştur. Sivil bir anayasaya ihtiyacımız vardır. Partimiz bu kapsamdaki çalışmalarını tamamlamış ve çalışmaların içeriği Cumhur İttifakı’nda beraber olduğumuz Ak Parti ile paylaşacaktır. Temennimiz olgun bir anlayış, sorumluluk ve hassasiyetle bu sürece her kesimin katkıda bulunmasıdır."