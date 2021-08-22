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MHP’li Kalyoncu’dan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: İzmirliye eziyet!
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Siyaset MHP’li Kalyoncu’dan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: İzmirliye eziyet!
Siyaset

MHP’li Kalyoncu’dan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: İzmirliye eziyet!

Trafiğin en yoğun saatlerinde CHP’li Tunç Soyer’in yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp toplama araçlarının trafiği tıkamasına MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu’dan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 16:48:00 -
MHP’li Kalyoncu’dan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: İzmirliye eziyet!

 YENİ AKİT / ANKARA 

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin trafiğin en yoğun saatlerinde trafiği tıkamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kalyoncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Trafiğin en yoğun saatlerinde çöp toplamak trafiği oldukça rahatlatıyor sanırım! Bu kamyonlarla trafiğe ekstra yük yüklemek nasıl bir belediyecilik? İzmir’de trafik sorununun çözümünü belediyeler bulmuş! Zaten İzmirliye eziyet olan trafik sorunlarını çöp toplama bahanesiyle yoğunlaştırmak herkesin harcı değil bunun sloganı da ‘Başka bir trafik’ sanırım!” ifadelerini kullandı.

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