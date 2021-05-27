MHP'li isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
MHP Niğde il Genel Meclis Üyesi Tahsin Eren, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
MHP Niğde il Genel Meclis Üyesi Tahsin Eren, kesin ihraç talebi ile tedbirli olarak disipline sevk edildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, disiplin kararını, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından duyurdu.
Yalçın, "MHP Niğde İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Eren, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.
Eren'in, il teşkilatıyla uyumsuz çalışması ve parti programına aykırı aldığı kararlar nedeniyle disipline sevk edildiği öğrenildi.