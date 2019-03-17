0553 313 94 23

MHP’li gençlerden Cumhur İttifakı’nın adayına sürpriz karşılama

Cumhur İttifakı’nın Ümraniye’deki Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, MHP’li gençlerlebuluşmak için geldiği İstiklal Parkı’nda meşaleler, havai fişek gösterisi ve mehteran takımı ile karşılandı.

17 Mart 2019 Pazar 22:48
MHP’li gençlerden Cumhur İttifakı’nın adayına sürpriz karşılama

Cumhur İttifakı’nın Ümraniye’deki Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, MHP’li gençlerlebuluşmak için geldiği İstiklal Parkı’nda meşaleler, havai fişek gösterisi ve mehteran takımı ile karşılandı.


Cumhur İttifakı’nın Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, İstiklal Parkı’nda MHP’li gençlerle buluştu. Parka gelen Başkan Adayı İsmet Yıldırım, gençler tarafından meşalelerle ve havai fişek gösterisi ile karşılandı. Mehteran takımının da yer aldığı karşılama sırasında gençler, Başkan Adayı Yıldırım’a yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, gençlerle semaver başında çay içerek sohbet etti.


31 Mart’ta yapılacak seçimlerin önemine değinen Yıldırım, “Ama şurada 13 günümüz kaldı. İnşallah bu 13 günümüzü gece gündüz demeden yanımızdaki arkadaşlarımıza, kalpleri belki kırılmış olabilir, gönülleri belki küsmüş olan olabilir, onların hepsine ulaşarak bu meseleyi anlatmamız lazım. Cumhur ittifakının ne olduğunu bakın Yeni Zelanda’da olan hadise, o menfur hadise ortaya koyuyor. Cumhur İttifakı’nın ne olduğunu, vatanın bir olduğunu, bayrağın tek olduğunu, milletin bir bütün olduğunu, devletin de tek olduğunu, o Yeni Zelanda’daki hadise bize, aklımızı başımıza almamızı mutlaka hatırlatıyor” dedi.


Yeni Zelanda’da şehit olan müslümanlara rahmet dileyen Yıldırım, “Haç ile Hilal’in kavgası bin yıl önce neyse, onlar yine aynı düşüncedeler. Bunu 80 yaşındaki onların ağababaları da öyle düşünüyor, en düşük seviyedeki ağababaları da onu düşünüyor. Onların gençleri de onu düşünüyor. İstanbul’u yeniden Konstantinopolis, İstanbul’u yeniden Doğu Roma yapmak istiyorlar. Ama biz onlara değil İstanbul’u, Türkiye’mizden bir santimetrekare yer veremeyiz. Gözü olanın gözünü çıkarırız” şeklinde konuştu.


Cumhur İttifakı’nın ilelebet süreceğini dile getiren Yıldırım, “Onun için değerli kardeşlerim, 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’mız ile birlikte ilelebet mezara kadar, bundan sonra hep birlikte Türkiye’mizi yerelde de, genelde de, merkezi hükümette de, başkanlık sistemimizde de mezara kadar beraber yöneteceğiz. Bu çok önemli arkadaşlarım. Hiç ona buna takılmadan, hiç önemli meseleleri kenara itmeden, ufak tefek şeylere kırılmadan, dökülmeden, hep beraber bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız, iri olacağız ve hep beraber Türkiye olacağız, Türk milleti olacağı” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 22:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD, Sudan’dan tazminat talep edecek"
    1. "ABD, Sudan’dan tazminat talep edecek"
    2. Afrika basınından Türkiye paylaşımı:..
    3. Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik..
    4. İsrail askerleri Batı Şeria'da 2..
    5. İnşaat firması mağdurlarından kefenli..
    6. Kastamonu’da patpat kazası: 1 ölü, 2..
    7. Yeni Zelanda’daki terör saldırısında..
    8. İzolasyon çalışması yapılan çatı alev..
    9. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan 18..
    10. Filistinlilerden Yeni Zelanda’daki iki..
    11. ABD'de petrol rafinerisinde yangın..
    12. Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    13. Netanyahu'ya "rakibinin telefonunun..
    14. Bursaspor’dan hakem tepkisi
    15. Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik..
    16. MHP’li gençlerden Cumhur İttifakı’nın..
    17. MFÖ konseri iptal etti!
    18. Yeni Zelandalı kadın camiye gitti:..
    19. Bayern Münih, Mainz engelini rahat geçti
    20. Maçın ardından
    21. Terim: “Geri dönüşlere..
    22. Kurtulmuş’tan spora ve sporculara tam..
    23. Karayazı’da eğitime kar tatili
    24. Bin 400 öğrenci, bedenleriyle..
    25. Rusya ve ABD elçileri Roma’da..
    26. Sinop’ta sahte para operasyonu
    27. Başkan Kılıç’tan Yeni Zelanda’daki..
    28. Alzheimer hastası soğuktan donarak öldü
    29. Milli güreşçi Soner Demirtaş, dünya..
    30. Amsterdam’da Yeni Zelanda’daki terör..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu