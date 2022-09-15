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Siyaset MHP'li Feti Yıldız'dan Sabih Kanadoğlu'na gönderme
Siyaset

MHP'li Feti Yıldız'dan Sabih Kanadoğlu'na gönderme

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu’nun ilgi beklediğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 13:36:00 - 2022-09-15 13:36:32
MHP'li Feti Yıldız'dan Sabih Kanadoğlu'na gönderme

YENİ AKİT  ANKARA

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, resmi sosyal medya hesabından Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu’na ilişkin açıklamada bulundu.

Feti Yıldız, “Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu sıkıntıdan yine yırtılmış şapkadan tavşan çıkarma illüzyonu peşinde. Mahallesi tarafından çok ihmal edildiği belli. Adam ilgi bekliyor……” dedi.

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