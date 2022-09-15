MHP'li Feti Yıldız'dan Sabih Kanadoğlu'na gönderme
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu’nun ilgi beklediğine dikkat çekti.
YENİ AKİT ANKARA
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, resmi sosyal medya hesabından Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu’na ilişkin açıklamada bulundu.
Feti Yıldız, “Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu sıkıntıdan yine yırtılmış şapkadan tavşan çıkarma illüzyonu peşinde. Mahallesi tarafından çok ihmal edildiği belli. Adam ilgi bekliyor……” dedi.