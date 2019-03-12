MHP’li Erkan Akçay: Cumhur ittifakı ülkemizi 2023'e taşıyacak

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay 31 Mart mahalli idareler seçimleri çalışmaları kapsamında Balıkesir’deydi. Programına MHP Balıkesir il başkanlığını ziyaret ederek başlayan Akçay daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nu da ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir il başkanı Orhan Dereli, MHP il yöneticileri ve MHP Altıeylül ilçe başkanı İsmail Karaağaç’ın eşlik ettiği Akçay daha sonra Cumhur İttifakı seçim bürosunu ziyaret etti. MHP’li Erkan AkçayBüyükşehir Belediye Başkanını ziyaretinde 31 Mart’ta Balıkesir’den güzel bir sonuç beklediklerini belirterek “Balıkesir’de görev yaptığım 2003-2007 yılları arasında Zekai Başkan Ak Parti İl Başkanı olarak görevdeydi, kendisiyle o günlerden tanışıyoruz. Zekai Başkanın belediye başkanlığı dönemini de başarıyla takip ediyoruz. Balıkesir’in gelişmesiyle ilgili Zekai Başkanının ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Balıkesir’in sosyo-kültürel yapısı ve milli duruşuyla çok özel bir yeri var” dedi.

Balıkesir programında vergi dairesi başkanlığı ve defterdarlığı da ziyaret eden Akçay vergi dairesi ve defterdarlık çalışanlarıyla sohbet etti.

MHP Balıkesir il başkanlığını ziyaretinde bir konuşma yapan Akçay Cumhur İttifakının önemine işaret etti. Beka meselesinin Kılıçdaroğlu için zeka kıtlığı meselesi olduğunu belirten Akçay zillet ittifakının bir arada fotoğraf vermekten utandığını söyledi. Akçay, “Cumhur İttifakı kapsamında MHP ve AK PARTİ’nin seçim işbirliği olmasının ötesinde bir anlam ifade etmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren milletimizin birlik ve beraberliğinin siyaseten çelik iradeye dönüştüğünün gösterilmesi elzemdi. 24 Haziran’da kendilerine millet ittifakı dedikleri, fakat 31 Mart’a giderken kendilerine millet ittifakı dahi diyemeyen, bizim zillet ittifakı dediğimiz topluluk 24 Haziran’ın rövanşını 31 Mart’ta alacağız diyorlardı. Daha o gün bunlar yerel seçimleri belediye başkanı veya muhtar seçiminden öte 24 Haziran sonuçlarının ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin zaafa düşürülmesi için bir araç olarak gördüklerini ilan ettiler. Gururla ifade ederim ki Türkiye’nin kaderini temsil eden iki güzide lider milli iradenin çelikleşmiş iradesini iki sıkılı el halinde bütün fotoğraflarda milletimize sunuyor. Ama bu zillet ittifakı bir arada fotoğraf vermekten utanıyor” dedi.

Akçay Balıkesir programı kapsamında Balya, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde de çalışmalar gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı ilçe başkanları ve belediye başkan adaylarıyla bir araya gelen Akçay “Cumhur İttifakı Türk milletinin iradesiyle ruhunu kattığı bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı ülkemizi 2023’e taşıyacaktır. İnşallah Balıkesir’de de Cumhur İttifakıyla belediyelerimize güç katacağız” dedi.

31 Mart seçimlerinin daha önceki yerel seçimlerden farklı bir anlamı oluğunu belirten Akçay, Balıkesir’de büyükşehir belediyesi ve 20 ilçe belediyesinin de Cumhur İttifakı adayları tarafından kazanılacağını söyledi. 31 Mart’ta milli bekamız sağlam demokratik esaslara bağlanacağını ifade eden Akçay konuşmasına şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir yol kazasına maruz kalmaması için 31 Mart’ta Balıkesir’in her noktasında Cumhur İttifakı zaferleri kutlanmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi sahadadır. Türk milletinin bekası, istiklal ve istikbali için Balıkesir 100 yıl önce gösterdiği saygın ve onurlu duruşun 31 Mart’ta da süreceğine inancım tamdır. Çünkü Balıkesir millidir; aday listelerini Kandil’den belirleyen, Pensilvanya’dan sufle alan, teröristlere umut bağlayan zillet ittifakına geçit vermeyecektir.”