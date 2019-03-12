0553 313 94 23

MHP’li Erkan Akçay: Cumhur ittifakı ülkemizi 2023'e taşıyacak

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri programı çerçevesinde gittiği Balıkesir’de “Cumhur İttifakı Türk milletinin iradesiyle ruhunu kattığı bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı ülkemizi 2023’e taşıyacaktır. İnşallah Balıkesir’de de Cumhur İttifakıyla belediyelerimize güç katacağız” dedi.

12 Mart 2019 Salı 15:34
MHP’li Erkan Akçay: Cumhur ittifakı ülkemizi 2023'e taşıyacak

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay 31 Mart mahalli idareler seçimleri çalışmaları kapsamında Balıkesir’deydi. Programına MHP Balıkesir il başkanlığını ziyaret ederek başlayan Akçay daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nu da ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir il başkanı Orhan Dereli, MHP il yöneticileri ve MHP Altıeylül ilçe başkanı İsmail Karaağaç’ın eşlik ettiği Akçay daha sonra Cumhur İttifakı seçim bürosunu ziyaret etti. MHP’li Erkan AkçayBüyükşehir Belediye Başkanını ziyaretinde 31 Mart’ta Balıkesir’den güzel bir sonuç beklediklerini belirterek “Balıkesir’de görev yaptığım 2003-2007 yılları arasında Zekai Başkan Ak Parti İl Başkanı olarak görevdeydi, kendisiyle o günlerden tanışıyoruz. Zekai Başkanın belediye başkanlığı dönemini de başarıyla takip ediyoruz. Balıkesir’in gelişmesiyle ilgili Zekai Başkanının ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Balıkesir’in sosyo-kültürel yapısı ve milli duruşuyla çok özel bir yeri var” dedi.

Balıkesir programında vergi dairesi başkanlığı ve defterdarlığı da ziyaret eden Akçay vergi dairesi ve defterdarlık çalışanlarıyla sohbet etti.

MHP Balıkesir il başkanlığını ziyaretinde bir konuşma yapan Akçay Cumhur İttifakının önemine işaret etti. Beka meselesinin Kılıçdaroğlu için zeka kıtlığı meselesi olduğunu belirten Akçay zillet ittifakının bir arada fotoğraf vermekten utandığını söyledi. Akçay, “Cumhur İttifakı kapsamında MHP ve AK PARTİ’nin seçim işbirliği olmasının ötesinde bir anlam ifade etmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren milletimizin birlik ve beraberliğinin siyaseten çelik iradeye dönüştüğünün gösterilmesi elzemdi. 24 Haziran’da kendilerine millet ittifakı dedikleri, fakat 31 Mart’a giderken kendilerine millet ittifakı dahi diyemeyen, bizim zillet ittifakı dediğimiz topluluk 24 Haziran’ın rövanşını 31 Mart’ta alacağız diyorlardı. Daha o gün bunlar yerel seçimleri belediye başkanı veya muhtar seçiminden öte 24 Haziran sonuçlarının ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin zaafa düşürülmesi için bir araç olarak gördüklerini ilan ettiler. Gururla ifade ederim ki Türkiye’nin kaderini temsil eden iki güzide lider milli iradenin çelikleşmiş iradesini iki sıkılı el halinde bütün fotoğraflarda milletimize sunuyor. Ama bu zillet ittifakı bir arada fotoğraf vermekten utanıyor” dedi.

Akçay Balıkesir programı kapsamında Balya, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde de çalışmalar gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı ilçe başkanları ve belediye başkan adaylarıyla bir araya gelen Akçay “Cumhur İttifakı Türk milletinin iradesiyle ruhunu kattığı bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı ülkemizi 2023’e taşıyacaktır. İnşallah Balıkesir’de de Cumhur İttifakıyla belediyelerimize güç katacağız” dedi.

31 Mart seçimlerinin daha önceki yerel seçimlerden farklı bir anlamı oluğunu belirten Akçay, Balıkesir’de büyükşehir belediyesi ve 20 ilçe belediyesinin de Cumhur İttifakı adayları tarafından kazanılacağını söyledi. 31 Mart’ta milli bekamız sağlam demokratik esaslara bağlanacağını ifade eden Akçay konuşmasına şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir yol kazasına maruz kalmaması için 31 Mart’ta Balıkesir’in her noktasında Cumhur İttifakı zaferleri kutlanmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi sahadadır. Türk milletinin bekası, istiklal ve istikbali için Balıkesir 100 yıl önce gösterdiği saygın ve onurlu duruşun 31 Mart’ta da süreceğine inancım tamdır. Çünkü Balıkesir millidir; aday listelerini Kandil’den belirleyen, Pensilvanya’dan sufle alan, teröristlere umut bağlayan zillet ittifakına geçit vermeyecektir.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:34
  1. Balıkesir
  2. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatlıoğlu’ndan eski başkanlara vefâ
    1. Tatlıoğlu’ndan eski başkanlara vefâ
    2. Kırklareli’de kaçak kazıya suçüstü
    3. Başkan Kayda: “Cumhur İttifakı olarak..
    4. Vali kral tahtında
    5. Darbe bildirisinde imzası olduğunu..
    6. Yüksekova’da 20 kilo uyuşturucu ele..
    7. AK Parti'nin Avcılar Mitingi
    8. Birleşmiş Milletler heyeti Venezuela’da
    9. GÜNCELLEME- Bahçelievler'de anne ve..
    10. "Dört benzemez dört cümle değil dört..
    11. İran'dan İngiltere'nin tutuklu..
    12. Alaşehir Belediyespor’un play-off..
    13. ETSO’da ‘İstihdam Seferberliği 2019’..
    14. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    15. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) subay..
    16. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş..
    17. Kozluk’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve..
    18. Polis, intihar etmek için nehre..
    19. Kızılordu Korosu 20 bin İstanbulluyla..
    20. Suruçlu gençler Türkiye şampiyonu oldu
    21. Sivasspor'da Fenerbahçe maçı..
    22. Bakan Yardımcısı Ersoy Siirt’te
    23. MÜSİAD’dan Rektör Kızılay’a ziyaret
    24. Türkiye’de kültür ekonomisinin..
    25. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    26. Dev Y-20'nin yeni modelleri üretilecek
    27. Müşterek devriye faaliyeti için Rusya..
    28. Ç.Rizespor ve Kayerispor PFDK’da
    29. Cehaletin bu kadarı! İstanbul Boğazı..
    30. Van Büyükşehir Belediye Meclisi..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü