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MHP’li Enginyurt: "Kafalarına balyoz gibi patlarız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Onların niyetleri ülke üzerinde oynanacak bir oyun ise, bizler de onların kafalarında balyoz gibi patlarız" dedi.

26 Şubat 2019 Salı 18:28
MHP’li Enginyurt: "Kafalarına balyoz gibi patlarız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Onların niyetleri ülke üzerinde oynanacak bir oyun ise, bizler de onların kafalarında balyoz gibi patlarız" dedi.



Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhur İttifakı kapsamında MHP İkizce Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Enginyurt, Cumhur İttifakı MHP Adayı İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı’ya destek amaçlı İkizce ilçesinde temaslarda bulundu. Açılış öncesi konuşan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Öncelikle 31 Mart seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu günün özel bir önemi olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün doğum gününü sizlerle birlikte kutlamak istiyorum" dedi.



"Onlara tokat gibi cevap vereceğiz"


Enginyurt, "31 Mart seçimlerinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı kapsamında ülkemiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu ittifaktan rahatsız olan CHP ve HDP’lilere bir şey söylemeye gerek yok. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş misali, bizlerin yapmış olduğu Türkiye’nin bütünlüğü konusundaki çalışmalarımızı bugün eleştiriyorlar. Onlar, ’güneydoğu bölgesinde AK Parti ve MHP’nin zulmüne dur diyeceğiz’ diyorlar. Bizler de onlara 19 ilçe ve Büyükşehir Belediyesinde vatandaşlarımızla ders vererek, bu ülke üzerinde farklı oyun oynayanlara tokat gibi bir cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.



"Kafalarında balyoz gibi patlarız"


CHP ve HDP’nin ülkenin bekasını düşünmediğini ifade eden Enginyurt, "Liderimiz Devlet Bahçeli’nin öncelikle ülke bekasını söylemlerinin ardından bunlar da ’ülkede beka sorunu var mı’ diye soruyorlar. Madem ki ülkemizde beka sorunu yok, el ele gezdiğiniz partiler hangi bütünlükten bahsediyorlar onu sormak istiyoruz. Onların niyetleri ülke üzerinde oynanacak bir oyun ise, bizler de onların kafalarında balyoz gibi patlarız" şeklinde konuştu.



Cumhur İttifakı kapsamında açılışa adayları tek tek tanıtan Enginyurt, daha sonra Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa ayrıca çevre ilçe başkanları ve adayları katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:28
  1. doğa

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