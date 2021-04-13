MHP'li belediye başkanı Selim Metin partisinden istifa etti
Rize’nin Derepazarı ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Selim Metin, partisinden istifa etti.
Rize’nin Derepazarı ilçesinin Belediye Başkanı Selim Metin MHP’den istifa etme kararı aldı. Metin’in partisinden istifa gerekçesini önümüzdeki günlerde açıklayacağı bildirildi.
Yeniçağ’ın haberine göre; Rize’nin Derepazarı ilçesinde MHP’li belediye başkanı Selim Mete partisinden istifa etti. 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde MHP’den Derepazarı Belediye Başkanı seçilen Selim Metin, noter aracılığıyla genel merkeze istifasını verdi.
Artık bağımsız
Metin, görevine bağımsız devam edeceğini belirtti. Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin’in önümüzdeki günlerde partisinden neden istifa ettiğini açıklaması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, Metin’i istifaya götüren etkenlerden birinin MHP Rize İl Başkanı ile yaşadığı sorunlar olduğu aktarıldı.