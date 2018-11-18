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"MHP'li Başkan İYİ Parti'ye geçecek" iddiası

MHP'nin Mart 2019 için Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı tekrar aday göstermemesi, "MHP'li Başkan İYİ Parti'ye geçecek" iddialarını beraberinde getirdi.

18 Kasım 2018 Pazar 11:34
"MHP'li Başkan İYİ Parti'ye geçecek" iddiası

CHP ile İYİ Parti arasında, aralık ayına kadar netleşmesi beklenen ittifakta, İYİ Parti’nin özellikle üç büyük ilde, Antalya, Mersin ve Manisa’da ‘ısrarcı’ olduğu belirtiliyor. Ancak İYİ Parti’nin CHP ile ittifakta “ısrarcı olduğu” kentler için CHP de iddialı.

CHP'ye yakın Cumhuriyet’in haberine göre, mevcutta MHP’nin elinde bulundurduğu Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde MHP, mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yerine mevcut Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’yı aday olarak göstermişti. Kulislerde, uzun süredir, mevcut Belediye Başkanı Kocamaz’ın “İYİ Parti’ye geçebileceği, MHP’nin de bu yüzden adının üzerine çizgi attığı” konuşulurken, İYİ Parti’nin ise Mersin Belediye Başkanlığı için “Kocamaz’ı aday göstermek istediği” belirtiliyor.

Akşener iletişime geçti

Genel Başkan Meral Akşener’in de uzun süredir Kocamaz’ı partisinden aday göstermek için “Kocamaz ile temas kurduğu” ifade edilirken, İYİ Parti Kocamaz’ın Mersin’de yeniden kazanacağını düşünüyor. 

CHP devreye girdi

Ancak, CHP’nin de Mersin için 2014’teki yerel seçimleri “örnek gösterdiği” ifade ediliyor. 2014’teki yerel seçimlerde, bugün olduğu gibi bir ittifak olmasa da “tabanda AK Parti’ye yönelik adı konmamış bir ittifak olduğu, CHP’li seçmenin AK Parti’nin adayına karşın Kocamaz isminde birleştiğine” dikkat çekiliyor. Bugün gelinen noktada, CHP’nin “AK Parti karşısında şansının çok yüksek olduğu” da değerlendiriliyor.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 11:34
  1. Manisa
  2. Mersin
  3. Antalya
  4. mhp
  5. CHP
  6. AK Parti
  7. Burhanettin Kocamaz

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