MHP'li başkan Ekrem İmamoğlu'nu fena bozdu: Geri bas geri
MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin seçim standını ziyaret etmesine izin vermedi.
MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı.
İmamoğlu ve ekibinin karşısına geçen Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diyerek çadıra girmelerine izin vermedi. Bu anlarda iki taraf arasında da tansiyon oldukça yükseldi.
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