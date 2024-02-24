  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MHP'li başkan Ekrem İmamoğlu'nu fena bozdu: Geri bas geri
Gündem

MHP'li başkan Ekrem İmamoğlu'nu fena bozdu: Geri bas geri

Yeniakit Publisher
2024-02-24 17:31:00 -

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin seçim standını ziyaret etmesine izin vermedi.

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı.

İmamoğlu ve ekibinin karşısına geçen Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diyerek çadıra girmelerine izin vermedi. Bu anlarda iki taraf arasında da tansiyon oldukça yükseldi.

Kurum'dan İmamoğlu'na '650 bin konut' tepkisi
Kurum'dan İmamoğlu'na '650 bin konut' tepkisi

Gündem

Kurum'dan İmamoğlu'na '650 bin konut' tepkisi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ego ve kibrin tavan yaptığı anlar! İmamoğlu AK Parti seçim çadırına girdi
Ego ve kibrin tavan yaptığı anlar! İmamoğlu AK Parti seçim çadırına girdi

Gündem

Ego ve kibrin tavan yaptığı anlar! İmamoğlu AK Parti seçim çadırına girdi

Mansur ve Ekrem'in sonu... Erdoğan Sakarya'da açıkladı
Mansur ve Ekrem'in sonu... Erdoğan Sakarya'da açıkladı

Gündem

Mansur ve Ekrem'in sonu... Erdoğan Sakarya'da açıkladı

Murat Kurum’dan Ekrem'e davet yanıtı
Murat Kurum’dan Ekrem'e davet yanıtı

Gündem

Murat Kurum’dan Ekrem'e davet yanıtı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23