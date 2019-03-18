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MHP’li Başkan adayı Bıyık’ı gören dosya teslim ediyor

31 Mart’ta yapılacak olan Yerel Seçimler için Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık yoğun programına devam ediyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:30
MHP’li Başkan adayı Bıyık’ı gören dosya teslim ediyor

31 Mart’ta yapılacak olan Yerel Seçimler için Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık yoğun programına devam ediyor. Başkan Adayı Bıyık’a ziyaret ettikleri yerlerde yaşanan sorunlar ile ilgili olarak dosyalar teslim edildi.


MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Koçyazı Mahallesine çıkarma yaptı. Koçyazı Mahallesinde evleri ziyaret edilerek destek istendi.Koçyazı Mahallesi programının ardından Kalıcı Konutlarda bulunan Pazaryerine giden MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, pazarcılara ve vatandaşlara Pazar poşeti hediye etti.


Kalıcı Konutlarda bulunan kahvehaneleri de ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, vatandaşlar ile sohbet etti.


Camikebir Mahallesinde bulunan Toki evlerindeki vatandaşlar ile sosyal tesiste bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Toki sakinlerine projeleri hakkında bilgiler verdi. Toki sakinleri sitelerinde yaşanan sorunlar hakkında Başkan Adayı Bıyık’a dosya teslim ettiler.


Akşam programı olarak da Cavuşlar Mahallesinde bulunan kahvehanede mahalle sakinleirne hitap eden Bıyık’a burada da mahallenin sorunları ile ilgili olarak da dosya teslim edildi. Yapılan konuşmaların ardından mahalle sakinleri Başkan Adayı Bıyık ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık programını Körpeşler Mahallesinde ev ziyareti ile bitirdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:30
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