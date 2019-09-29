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MHP'li Aycan'dan 'Süresiz Nafaka' açıklaması: Kadın cinayetlerinin temel sebeplerinden birisi

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM'de görüşülecek ilk Yargı Paketi'nde yer almayan 'Süresiz Nafaka' konusuna ilişkin, "Kadın cinayetlerinin temel sebeplerinden birisi de süresiz nafaka kavgası." diyerek şu mesajı verdi: "Devlet olarak bir an önce araya girmeli ve bu kavgayı bitirmeliyiz."

29 Eylül 2019 Pazar 12:03

 Taha Emre Özdemir  Ankara  Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM'de görüşülecek ilk Yargı Paketi'nde yer almayan 'Süresiz Nafaka' konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aycan, "Kadın cinayetlerinin temel sebeplerinden birisi de süresiz nafaka kavgası." diyerek şu mesajı verdi: "Devlet olarak bir an önce araya girmeli ve bu kavgayı bitirmeliyiz."

"Adalet Bakanı sayın Abdulhamit Gül ile Aile Bakanlığı'nın çalışmaları olduğunu biliyoruz ama TBMM'de görüşülecek ilk pakette 'Süresiz Nafaka' ile ilgili bir kısım yok." diyen Aycan, "Nafaka veren ve nafaka alanlar arasında sorun var. Boşanmış kişiler arasında süresiz nafaka sebebi ile bir kavga yaşanıyor." dedi.

'Nafaka özellikle yoksul kesimin bir sorunu'

Aycan, sözlerine şöyle devam etti:

"Nafaka vermekle yükümlü kişiler bu ödemeyi yapamıyor. Dolayısıyla nafakayı almak durumunda olan kişiler de alamıyor. Her iki taraf da bir mağduriyet yaşıyor."

"Devlet olarak bu soruna müdahale etmeli ve bir çözüm üretmeliyiz. Uzun süreli nafakalarda devletin bir aile destek fonu kurarak belirli bir süreden sonra araya girmesi gerekir. Biz bir tek kadının bile mağdur olmasını kabul edemeyiz. Süresiz nafaka konusu toplumun en önemli sorunlarından birisi. Kadın cinayetlerine sebep olan temel nedenlerden birisi de nafaka. Devlet olarak bir an önce çözüme kavuşturmalıyız."

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 12:03
  1. Kahramanmaraş
  2. Ankara
  3. Sefer Aycan
  4. MHP
  5. Yargı Paketi
  6. Süresiz Nafaka

YORUM YAZ

  • jjjjjjjj6 dk önce
    Surasi gercek ki hakli olana omur boyu verilsin .ancak nafaka alip bir baska kadina ya da erkege yedirmek olacak is degilKadinin bosanma nedeni asiri siddet uyusturucu ve zina ise sonuna kadar hakkidir
  • SinanSinan34 dk önce
    Saltanat sürenlerin ailelerin , garibanların setleri ile alakaları yok.
  • davincidavinci46 dk önce
    10 yılda öldürülen 15000 kadın süresiz nafaka mağduru değil ki.155000 erkek ve kız çocuğusüresiz nafaka yüzünden mi tecavüze uğradı.kaldırın şu süresiz nafakayı.bıçaklanan dövülen kadın alsın tazminatını gitsin.ha tazminatta ödemezuukkkk derlerse yatsınlar cezaevinde.şiddetin bu kadar fazla olmasının sebebi kadınların cebinde beş kuruş olmaması çalışma hayatına geçememeleri.ortaçağdaki gibi yaşıyorlar kocaya muhtaç.dayağıda yerler bıçağıda yerler.bütün mesele PARA PARA .bakın ortadoğu halklarının haline.güçsüz ve fakir olanı döven dövene öldüren öldürene.
  • hülyahülya46 dk önce
    cinayetin sebebi mi olurmuş?
  • HarunHarun57 dk önce
    Hepinizin ben........ Allahın kanunu ne diyor siz ne diyorsunuz. Devletmiş. Devletimiz Cumhuriyet kurulduğunda bitmiştir.
  • Mustafa Biçer Mustafa Biçer 1 sa önce
    Aynen öyle. Bir an önce el atılması gereken konu.
  • sankisanki1 sa önce
    gidip ortağına söylesin bize ne ağlıyor. yasayı çıkaran ortağı
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Milletin sorunlarını çözecek tek parti MHP'dir. AKP bitmiştir artık.

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