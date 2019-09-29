MHP'li Aycan'dan 'Süresiz Nafaka' açıklaması: Kadın cinayetlerinin temel sebeplerinden birisi

Taha Emre Özdemir Ankara Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM'de görüşülecek ilk Yargı Paketi'nde yer almayan 'Süresiz Nafaka' konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aycan, "Kadın cinayetlerinin temel sebeplerinden birisi de süresiz nafaka kavgası." diyerek şu mesajı verdi: "Devlet olarak bir an önce araya girmeli ve bu kavgayı bitirmeliyiz."

"Adalet Bakanı sayın Abdulhamit Gül ile Aile Bakanlığı'nın çalışmaları olduğunu biliyoruz ama TBMM'de görüşülecek ilk pakette 'Süresiz Nafaka' ile ilgili bir kısım yok." diyen Aycan, "Nafaka veren ve nafaka alanlar arasında sorun var. Boşanmış kişiler arasında süresiz nafaka sebebi ile bir kavga yaşanıyor." dedi.

'Nafaka özellikle yoksul kesimin bir sorunu'

Aycan, sözlerine şöyle devam etti:

"Nafaka vermekle yükümlü kişiler bu ödemeyi yapamıyor. Dolayısıyla nafakayı almak durumunda olan kişiler de alamıyor. Her iki taraf da bir mağduriyet yaşıyor."

"Devlet olarak bu soruna müdahale etmeli ve bir çözüm üretmeliyiz. Uzun süreli nafakalarda devletin bir aile destek fonu kurarak belirli bir süreden sonra araya girmesi gerekir. Biz bir tek kadının bile mağdur olmasını kabul edemeyiz. Süresiz nafaka konusu toplumun en önemli sorunlarından birisi. Kadın cinayetlerine sebep olan temel nedenlerden birisi de nafaka. Devlet olarak bir an önce çözüme kavuşturmalıyız."