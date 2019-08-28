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MHP’den Zeydan Karalar'a çok sert tepki: Oturduğunuz koltuktan iftira atıyorsunuz

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, “Belediyenin eğitim merkezlerinde geçen dönem 25 sahte diplomalı öğretmen çalışmıştır” sözlerine MHP Genel Başkan danışmanı Hüseyin Sözlü tepki gösterdi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:31
MHP’den Zeydan Karalar'a çok sert tepki: Oturduğunuz koltuktan iftira atıyorsunuz

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri’nde çalışan 25 sahte diplomalı öğretmen tespit edilmesinin ardından, 1 yıl boyunca uzaktan eğitim yapılacağını, öğrencilerin ve sınavlara hazırlanan çocukların, gençlerin mağdur olmaması için konu üzerinde çalıştığını söyledi.

Türkiye’nin en büyük gençlik merkezini kapattınız

Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve MHP Genel Başkan danışmanı Hüseyin Sözlü, CHP’li Zeydan Karalar’a iddiasını ispat etmeye davet etti. Sözlü,”Maddi durumu uygun olmayan 30 bin öğrencinin yetiştiği Türkiyenin en büyük (16) gençlik merkezlerini kapatıp, ücretsiz eğitim hakkını elinden alarak sırf kendi siyasi görüşünden değil diye her sene binlerce kardeşimizi istediği okullara yerleştiren, Cumhuriyetimizin yetiştirdiği kıymetli öğretmenlerimize "Sahte Diplomalı" diye iftira atan zihniyet; iddianızı ispatlamakla mükellefsiniz, ispatlayamazsanız müfterisiniz” dedi.

Oturduğunuz koltuktan iftira atıyorsunuz

Sözlü,”Sorarız; “Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir” diyen başöğretmen M. Kemal Atatürk’ün nesline oturdukları koltuklardan iftira atanlar 1 kere o eğitim merkezlerinin kapısından içeri girmişler midir?” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:31
  1. CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
  2. MHP Genel Başkan danışmanı Hüseyin Sözlü

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