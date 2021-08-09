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Siyaset MHP'den yangınzedeler için yardım kampanyası
Siyaset

MHP'den yangınzedeler için yardım kampanyası

MHP'nin yangın bölgesindeki vatandaşlar için yardım kampanyası başlıyor. Her aileye 5 koyun, 5 keçi ve 2 düve verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 14:34:00 -
MHP'den yangınzedeler için yardım kampanyası

MHP'nin orman yangınlarından etkilenen köylülere yönelik başlattığı yardım kampanyasının ilk etabındaki dağıtımlar bugün Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayacak.

MHP'den yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla "Hayvanları orman yangınlarında telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla MHP il, ilçe teşkilatları ve belediyelerinden ailelere 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı kampanyası" başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 2 Ağustos'ta başlatılan kampanyanın ilk etabının bugün Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çeltikçi İlköğretim Okulu bahçesinde ihtiyaç sahiplerine 300 küçükbaş, 30 büyükbaş hayvan dağıtılarak yapılacağı kaydedildi. Programa, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun'un katılacağı da kaydedildi.

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