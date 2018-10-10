MHP'den sert açıklama: Bu işin peşini bırakmayacağız

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet vakaları tamamen son bulana kadar bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Arkaz, kendisi gibi doktor olan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, sağlık terörünün sinsi bir hastalık gibi ilerlediğini ifade etti.

Hekimlerin, sağlıklarına kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştıkları hastalar tarafından şiddete maruz kalmasının ve hatta öldürülmesinin akıllara durgunluk veren bir durum olduğunun altını çizen Arkaz, "Sağlık hizmetinin kaliteli ve huzurlu bir şekilde sunulması, toplum sağlığının gelişmesi açısından olmazsa olmaz bir ilkedir. Sağlık personeli ve özellikle doktorların, saldırıya uğrayacağı düşüncesiyle hareket ederek hizmet vermeye çalışması, toplum sağlığının gelişmesine yeterli katkıyı sunmasına engel olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Bizler her türlü şiddetin karşısındayız"

Sistemdeki yanlışlıkların ve yasalardaki aksaklıkların düzeltilmesi için atılacak her türlü adımın destekçisi olacaklarını belirten Arkaz, "Bizler her türlü şiddetin karşısında durduğumuz gibi sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin de karşısındayız ve bu vakalar tamamen son bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, sağlıkta şiddetin kabul edilemez, sürdürülemez bir durum oluşturduğunu dile getirdi.

Sağlıkta şiddetle ilgili yasanın bir an önce çıkması gerektiğini vurgulayan Taşdoğan, MHP olarak bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Mecliste gündeme gelebilir

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da çok yaygın bir sorunla karşı karşıya bulunulduğunu bildirdi.

Siyasilerin söylemleriyle sağlık çalışanlarının hedef haline getirildiğini belirten Aycan, doktorların çok para alıp hastalarına bakmadığı gibi bir algı oluşturulduğunu ifade etti.

Sağlık kuruluşlarında yaşanan olumsuzlukların sebebinin de sağlık çalışanlarına yüklendiğini anlatan Aycan, bunun sorumlusunun sağlık çalışanları olmadığına dikkati çekti.

Acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması ve buralardaki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini dile getiren Aycan, sağlıkta şiddet ile ilgili yasal düzenlemenin Mecliste gündeme alınması gerektiğini vurguladı.