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MHP'den İstanbul seçimleri için seferberlik

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, "Seçim güvenliği için, 41 bin milliyetçi ve ülkücü arkadaşımızı, 31 bin 126 seçim sandığında görevlendirmiş bulunuyoruz. Aziz milletimiz rahat olsun." dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:49
MHP'den İstanbul seçimleri için seferberlik

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Seçim güvenliği için, 41 bin milliyetçi ve ülkücü arkadaşımızı, 31 bin 126 seçim sandığında görevlendirmiş bulunuyoruz. Aziz milletimiz rahat olsun."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Yapılacak seçim, maalesef İstanbul'a hizmet yarışı olmaktan çok süre önce çıkmıştır. Karanlık senaryoların devrede olduğu, seçmenin zihnini bulandırmak için PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin her türlü girişimde bulunduğu hususu, izahtan varestedir."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "İstanbul halkının özgür iradesinin, herhangi bir baskı ve kumpasa maruz kalmaması için sandık çevresinde, sandık kurulu üyeleri ve müşahitler dışında hiç kimse bulundurulmamalıdır. Seçim iş ve işlemlerine karşı yapılacak her türlü itiraz, tutanağa mutlaka şerh olarak düşülmelidir."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde tutulan tutanaklar çok önemlidir, hayatidir. Mutlaka ıslak imzalı olmasına öncelikle dikkat edilmelidir."

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:49
  1. İstanbul
  2. MHP

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