MHP'den İsmail Saymaz'a sert sözler! "Sen ne ara bu kadar..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etmişti. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in karşılama sırasında Bahçeli'nin elini öpmesi ise sol kesimde tartışmalara yol açmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bu konunun muhalif çevrelerce hala gündemde tutulmasını eleştiren bir paylaşımda bulundu.

Semih Yalçın özellikle Halk TV ve İsmail Saymaz'ı bu konuyu devamlı gündemde tuttukları ve tartışmaya açtıkları için eleştiren bir paylaşım yaptı. İşte Yalçın'ın o mesajı;

"İsmail Saymaz hangi ara bu kadar Ülkücü ve MHP düşmanı oldu anlamakta zorluk çekiyoruz. El öpme meselesinde dün üç başkanlık divanı üyemiz açıklama yaptı. Halk TV de hala bu konuyu temel alarak MHP’ye saldırmakla meşguller.

Sabırla ve idrak edecekleri düşüncesiyle tekraren ifade edelim; 15 Temmuz kutlamaları dolayısıyla Emniyet Teşkilatımızın yöneticileri ve mensupları tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin elinin öpülmesi, CHP Genel başkanı Özgür Özel’i ve solcu çevreleri rahatsız etmiş. “Ne var bunda? Terbiye ve ihtiram nerenize battı?” diye soruyoruz. Bir devlet adamının veya aile büyüğünün herhangi bir merasim vesilesiyle elinin öpülmesi, eski ve güzel bir Türk geleneğidir. Sayın Devlet Bahçeli bir devlet adamı ve devlet büyüğüdür.

Sayın Genel Başkanımızın elinin öpülmesi; yıllarca devletin önemli makamlarında görev ifa etmiş tecrübeli, ak saçlı bir devlet büyüğüne saygı ifadesinden ibaret ananevi bir ritüeldir. Bu konunun başka mecralara çekilerek saptırılmak ve istismar edilmek istenmesi, çok ucuz ve seviyesiz bir yaklaşımdır. Türk terbiyesine ve adabımuaşerete dayanan, sosyal âdetlerimizin bir parçası olan güzel bir tavrın, CHP Genel Başkanı tarafından siyaseten eleştiri malzemesi yapılmasını kınıyoruz."

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