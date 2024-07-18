  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na Hakkı Susmaz atandı

TÜRKSAT 6A’nın son ateşleme işlemi yapıldı

1 Mayıs davasında yeni gelişme! Mahkeme tahliye kararı verdi

İmam Hatipli Gençlerden Elektrikli Araçlara Müthiş Çözüm

Türkiye'nin konuştuğu komisyon toplantısında dikkat çeken görüntü!

Siyonist dostu ABD'den dalga geçer gibi Gazze açıklaması

Katarlılar Türkiye ile ilgili son gelişmeyi 'Bazı engeller var' diyerek duyurdu

Biden'dan yarıştan çekilme sinyali! Hastalığına dikkat çekti

Mahra Melin Pınar'ın acılı annesine CHP, DEM ve TİP'li vekillerden insanlık dışı saldırı! İşte utanç görüntüleri

Türkiye'ye F-16 satışında ayak direten ABD yine alçaklık peşinde! Düşük faizli F-16 teklif ettiler
Gündem MHP'den İsmail Saymaz'a sert sözler! "Sen ne ara bu kadar..."
Gündem

MHP'den İsmail Saymaz'a sert sözler! "Sen ne ara bu kadar..."

Yeniakit Publisher
2024-07-18 10:32:00 -
MHP'den İsmail Saymaz'a sert sözler! "Sen ne ara bu kadar..."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İsmail Saymaz'ın MHP lideri Devlet Bahçeli hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etmişti. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in karşılama sırasında Bahçeli'nin elini öpmesi ise sol kesimde tartışmalara yol açmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bu konunun muhalif çevrelerce hala gündemde tutulmasını eleştiren bir paylaşımda bulundu.

Semih Yalçın özellikle Halk TV ve İsmail Saymaz'ı bu konuyu devamlı gündemde tuttukları ve tartışmaya açtıkları için eleştiren bir paylaşım yaptı. İşte Yalçın'ın o mesajı;

"İsmail Saymaz hangi ara bu kadar Ülkücü ve MHP düşmanı oldu anlamakta zorluk çekiyoruz. El öpme meselesinde dün üç başkanlık divanı üyemiz açıklama yaptı. Halk TV de hala bu konuyu temel alarak MHP’ye saldırmakla meşguller.

Sabırla ve idrak edecekleri düşüncesiyle tekraren ifade edelim; 15 Temmuz kutlamaları dolayısıyla Emniyet Teşkilatımızın yöneticileri ve mensupları tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin elinin öpülmesi, CHP Genel başkanı Özgür Özel’i ve solcu çevreleri rahatsız etmiş. “Ne var bunda? Terbiye ve ihtiram nerenize battı?” diye soruyoruz. Bir devlet adamının veya aile büyüğünün herhangi bir merasim vesilesiyle elinin öpülmesi, eski ve güzel bir Türk geleneğidir. Sayın Devlet Bahçeli bir devlet adamı ve devlet büyüğüdür.

Sayın Genel Başkanımızın elinin öpülmesi; yıllarca devletin önemli makamlarında görev ifa etmiş tecrübeli, ak saçlı bir devlet büyüğüne saygı ifadesinden ibaret ananevi bir ritüeldir. Bu konunun başka mecralara çekilerek saptırılmak ve istismar edilmek istenmesi, çok ucuz ve seviyesiz bir yaklaşımdır. Türk terbiyesine ve adabımuaşerete dayanan, sosyal âdetlerimizin bir parçası olan güzel bir tavrın, CHP Genel Başkanı tarafından siyaseten eleştiri malzemesi yapılmasını kınıyoruz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bahçeli'den UEFA'ya ''Bozkurt'' ayarı
Bahçeli'den UEFA'ya ''Bozkurt'' ayarı

Gündem

Bahçeli'den UEFA'ya ''Bozkurt'' ayarı

Bakar mısınız şu tevafuka! Almanya'ya MHP şoku
Bakar mısınız şu tevafuka! Almanya'ya MHP şoku

Spor

Bakar mısınız şu tevafuka! Almanya'ya MHP şoku

MHP'li Yıldırım: Dünya Türk Birliği'ne doğru gidiyor!
MHP'li Yıldırım: Dünya Türk Birliği'ne doğru gidiyor!

Siyaset

MHP'li Yıldırım: Dünya Türk Birliği'ne doğru gidiyor!

Rahmi Koç'un bir araya geldiği MHP'li isim bakın kim çıktı
Rahmi Koç'un bir araya geldiği MHP'li isim bakın kim çıktı

Gündem

Rahmi Koç'un bir araya geldiği MHP'li isim bakın kim çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23