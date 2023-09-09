  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye çok büyük altın rezervi bulabilir! Uzman isim orayı işaret etti... 'Altın fışkırıyor' haberini her an alabiliriz

İstanbul’da sıradan bir gün! İETT’den sonra şimdi de tramvay

Bütün stat hep bir ağızdan… Sömürgeci Macron neye uğradığını şaşırdı

Dev marketler zinciri iflas etti! 51 mağaza kapanacak, binlerce kişi işsiz kalacak

Ha bu da bizdeki sapkınlara kapak olsun! ABD'de transseksüel şahsın feleğini böyle şaşırttılar! Gör Türkiye gör

Neron Roma’yı yakmıştı o da bakımsızlıktan İstanbul’u yakıyor İstanbul'da tramvayda bir kez daha yangın paniği yaşandı!

Skandalda yeni perde! Ekrem göz yumuyor Cafer kaçak dikiyor

Türkiye'den Fas'a mesaj

Yakarım, Ekrem’i de Mansur’u da yakarım! Gelmeyin üstüme patlatırım ha

BAE devinden olay karar! Türkiye'de aramaya başladılar
Siyaset MHP’den flaş "İYİ Parti" açıklaması! Yer yerinden oynayacak
Siyaset

MHP’den flaş "İYİ Parti" açıklaması! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-09-09 14:35:00 - 2023-09-09 15:02:35
MHP’den flaş "İYİ Parti" açıklaması! Yer yerinden oynayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimlere ayrı adaylarla girecekleri yönündeki açıklamasını, ‘pazarlıkta elini güçlendirmek’ amacıyla yaptığını savundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 2024 yerel seçimleri öncesi partisindeki il ve ilçe kongrelerine ilişkin açıklama yaptı.

Yerel seçimlerde öncelikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilin Cumhur İttifakı'nca kazanılmasını hedeflediklerini dile getiren Yalçın, MHP olarak başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde kaybedilen illeri geri kazanmanın yanı sıra birçok il ve ilçede de yeni belediye başkanlıkları elde etmek için çalıştıklarını kaydetti.

CHP'li ve diğer muhalif partilerin elindeki belediyelerin “beceriksizlik, vizyonsuzluk ve ilkesizlik rüzgarına savrulduğuna” savunan Yalçın, bu belediyelerin hizmet yerine "bahane ve militan üreten mahalli bataklıklara" dönüştüğünü öne sürdü.

"Elini güçlendirmek içindir"

Yalçın, CHP'nin, “Marksistlerin ve millet düşmanı bölücülerin yuvalandığı, milliyetçilerin kovulduğu bir partiye dönüştürüldüğünü” söyledi.

Yalçın, İYİ Parti’nin yeni siyasi yönelimine de değinerek, “İP Müdiresi Meral Akşener, yerel seçimler için, ‘Her yerde ayrı adaylarla gireceğiz’ dese, hatta İzmir için aday ismi deklare etse de bu sadece pazarlıkta elini güçlendirmek içindir” değerlendirmesinde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Daha kısa süre önce uygun önerilere kapıları açık bırakan İP müdiresi, yarın reddedemeyecekleri teklifler geldiğinde kesinlikle değerlendirecektir” diyen Yalçın, İstanbul ve Ankara’ya ilişkin ise şunları söyledi:

"CHP'nin kuyruğuna takılacak"

“İP'in CHP'den başka sığınacağı liman, HDP'den ve millet nezdinde ederi olmayan mikro partilerden başka yanaşacağı iskele yoktur. Şimdiden söyleyelim, Ankara'da olmazsa İstanbul'da İP, yine küçük çıkarlar karşılığında CHP'nin kuyruğuna takılacak veya muhalif particiklere yamanacaktır. İlerde görülecektir ki bir tane il, iki tane ilçe belediye başkanlığı için İP'in bütün haysiyeti, muhalefet limanının gümrüğünde ihaleye çıkarılacaktır. CHP ise İP'siz yapamayacağı için, Meral Akşener'in her türlü aşağılama ve hakaretleri karşısında sessiz kalmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu ile avenesi, her türlü eleştiriye rağmen yutkunmaktadır. Kısacası politikanın muhalefet perdesinde müthiş bir orta oyunu sergilenmektedir.”

Akşener ile görüşmüştü! Muharrem İnce'den İYİ Parti ile ittifak açıklaması
Akşener ile görüşmüştü! Muharrem İnce'den İYİ Parti ile ittifak açıklaması

Siyaset

Akşener ile görüşmüştü! Muharrem İnce'den İYİ Parti ile ittifak açıklaması

Pazarlıkta el yükseltme devam ediyor! İYİ Parti’den CHP’ye çok net yerel seçim mesajı: İttifak ruhunu kaybetti!
Pazarlıkta el yükseltme devam ediyor! İYİ Parti’den CHP’ye çok net yerel seçim mesajı: İttifak ruhunu kaybetti!

Gündem

Pazarlıkta el yükseltme devam ediyor! İYİ Parti’den CHP’ye çok net yerel seçim mesajı: İttifak ruhunu kaybetti!

Meral'in açıklamalarına Mansur'dan ilk yorum
Meral'in açıklamalarına Mansur'dan ilk yorum

Gündem

Meral'in açıklamalarına Mansur'dan ilk yorum

Akşener ve Bahçeli ile ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü
Akşener ve Bahçeli ile ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü

Siyaset

Akşener ve Bahçeli ile ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü

Meral Akşener'le ilgili şok iddia! O isim, "Maalesef" deyip duyurdu
Meral Akşener'le ilgili şok iddia! O isim, "Maalesef" deyip duyurdu

Medya

Meral Akşener'le ilgili şok iddia! O isim, "Maalesef" deyip duyurdu

CHP, İYİ Partili milletvekilini transfer etti… Akşener’e en yakın isimlerdendi!
CHP, İYİ Partili milletvekilini transfer etti… Akşener’e en yakın isimlerdendi!

Siyaset

CHP, İYİ Partili milletvekilini transfer etti… Akşener’e en yakın isimlerdendi!

"İYİ Parti'nin adayları belli oldu!" Ankara’ya ülkücü, İstanbul’a liberal
"İYİ Parti'nin adayları belli oldu!" Ankara’ya ülkücü, İstanbul’a liberal

Siyaset

"İYİ Parti'nin adayları belli oldu!" Ankara’ya ülkücü, İstanbul’a liberal

İşte Meral Akşener'in CHP ile işbirliğini tamamen bitirdiği olay! Hiç kimse bunu bilmiyordu
İşte Meral Akşener'in CHP ile işbirliğini tamamen bitirdiği olay! Hiç kimse bunu bilmiyordu

Siyaset

İşte Meral Akşener'in CHP ile işbirliğini tamamen bitirdiği olay! Hiç kimse bunu bilmiyordu


 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23