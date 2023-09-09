MHP’den flaş "İYİ Parti" açıklaması! Yer yerinden oynayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 2024 yerel seçimleri öncesi partisindeki il ve ilçe kongrelerine ilişkin açıklama yaptı.

Yerel seçimlerde öncelikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilin Cumhur İttifakı'nca kazanılmasını hedeflediklerini dile getiren Yalçın, MHP olarak başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde kaybedilen illeri geri kazanmanın yanı sıra birçok il ve ilçede de yeni belediye başkanlıkları elde etmek için çalıştıklarını kaydetti.

CHP'li ve diğer muhalif partilerin elindeki belediyelerin “beceriksizlik, vizyonsuzluk ve ilkesizlik rüzgarına savrulduğuna” savunan Yalçın, bu belediyelerin hizmet yerine "bahane ve militan üreten mahalli bataklıklara" dönüştüğünü öne sürdü.

"Elini güçlendirmek içindir"

Yalçın, CHP'nin, “Marksistlerin ve millet düşmanı bölücülerin yuvalandığı, milliyetçilerin kovulduğu bir partiye dönüştürüldüğünü” söyledi.

Yalçın, İYİ Parti’nin yeni siyasi yönelimine de değinerek, “İP Müdiresi Meral Akşener, yerel seçimler için, ‘Her yerde ayrı adaylarla gireceğiz’ dese, hatta İzmir için aday ismi deklare etse de bu sadece pazarlıkta elini güçlendirmek içindir” değerlendirmesinde bulundu.

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“Daha kısa süre önce uygun önerilere kapıları açık bırakan İP müdiresi, yarın reddedemeyecekleri teklifler geldiğinde kesinlikle değerlendirecektir” diyen Yalçın, İstanbul ve Ankara’ya ilişkin ise şunları söyledi:

"CHP'nin kuyruğuna takılacak"

“İP'in CHP'den başka sığınacağı liman, HDP'den ve millet nezdinde ederi olmayan mikro partilerden başka yanaşacağı iskele yoktur. Şimdiden söyleyelim, Ankara'da olmazsa İstanbul'da İP, yine küçük çıkarlar karşılığında CHP'nin kuyruğuna takılacak veya muhalif particiklere yamanacaktır. İlerde görülecektir ki bir tane il, iki tane ilçe belediye başkanlığı için İP'in bütün haysiyeti, muhalefet limanının gümrüğünde ihaleye çıkarılacaktır. CHP ise İP'siz yapamayacağı için, Meral Akşener'in her türlü aşağılama ve hakaretleri karşısında sessiz kalmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu ile avenesi, her türlü eleştiriye rağmen yutkunmaktadır. Kısacası politikanın muhalefet perdesinde müthiş bir orta oyunu sergilenmektedir.”



