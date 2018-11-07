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MHP'den dikkat çeken açıklama: Samimiyetsizlik

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ABD'nin PKK'lı teröristlerin başına ödül koymasını 'samimiyetsizlik' olarak değerlendirdi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:41
MHP'den dikkat çeken açıklama: Samimiyetsizlik

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "ABD, PKK'lıların başına ödül koyarken Mümbiç'te PKK'lılarla beraber koordineli çalışıyorsa bunda bir samimiyet görmüyorum." dedi.

Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bal üreticilerinin sorunlarına değindi.

Arıcılık denilince akıllara Ordu'nun geleceğini kaydeden Enginyurt, Türkiye'de bal üretiminin yüzde 50'sinin bu ilden sağlandığını söyledi.

Arıcılıkta ciddi sorunların söz konusu olduğunu anlatan Enginyurt, "Gezgin arıcı kardeşlerimiz, faaliyet yürüttükleri bölgelerde ciddi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Gittikleri ilin valilikleri, kaymakamlıkları, muhtarlıkları tarafından önlerine set çekilmektedir. Arıcıların sorunlarının araştırılması adına Meclise bir araştırma önergesi de sunduk. Tüm partilerden destek bekliyorum." ifadesini kullandı.

"Samimiyet görmüyorum"

Enginyurt, ABD'nin, terör örgütü PKK elebaşıları hakkında bilgi verene ödül açıklamasına ilişkin soru üzerine, "ABD, PKK'lıların başına ödül koyarken Mümbiç'te PKK'lılarla beraber koordineli çalışıyorsa bunda bir samimiyet görmüyorum. Muhakkak burada ABD'nin yeni bir planı, yeni bir oyunu, yeni bir hesabı vardır. Bu durumun yeni bir çözüm süreci için gaz alma operasyonu olmamasını diliyorum. Bunun altından mutlaka bir şey çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:41
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  3. cemal enginyurt

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