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MHP’den Davutoğlu’na sert cevap! ‘İbretlik bir savrulma içinde’

Yeni parti kurma hazırlığı içinde olan Ahmet Davutoğlu’nun "MHP bizi terörle mücadelede yalnız bıraktı” sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan sert cevap geldi.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:51
MHP’den Davutoğlu’na sert cevap! ‘İbretlik bir savrulma içinde’

Yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır” sözleri tartışma konusu oldu. Siyasi partilerden, çeşitli sivil toplum örgütlerine Davutoğlu’na “bildiklerini açıkla” çağrısı geldi.

Davutoğlu'nun hedefinde MHP var

Davutoğlu’ndan henüz bir açıklama gelmedi ama Davutoğlu’na yakın kaynaklara göre bu sözlerin hedefinde MHP vardı. Davutoğlu’nun konuşmasında kayyım atamalarıyla ilgili “görevden almalar hukuk çerçevesinde olmalı” şeklindeki tweetine “teröriste destek veriyorsunuz” yorumu yapanlara yanıt verdiğini söyleyen kaynaklar konuşmadaki MHP vurgusuna dikkat çekti. Davutoğlu konuşmasında, “Biz terörle mücadeleyi başlattıktan sonra, mücadelemiz sürerken, 17 Ağustos’ta Bahçeli götürdüğümüz 4 hükümet teklifine de ‘hayır’ dedi. Ve bizi terörle mücadelede tek başımıza bıraktılar” demişti.

MHP'den cevap

Ahmet Davutoğlu’nun tartışma çıkaran sözleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’a soruldu. 7 Haziran sürecindeki görüşmelerle ilgili söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bu konuda birçok açıklama yaptığını hatırlatan Yıldız, “MHP, Davutoğlu’nun ağzına çok gelir” dedi. MHP’nin dış politika ve terörle mücadele konusunda ülke menfaati neyi gerektiriyorsa ciddi olarak bu mücadeleyi verenlerin yanında olduğunu belirten Yıldız “Terör konusunda bizim tavizimiz yok” açıklamasını yaptı.

Davutoğlu ibretlik bir savrulma içinde

Yıldız, yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu konuşulan Ahmet Davutoğlu’nun çalışmalarını ve sözlerini şöyle değerlendirdi:

Davutoğlu nereye gittiği anlaşılmayan bir hırs ve ihtirasla ibretlik bir savrulma içinde. ‘MHP’nin terörle mücadeleye destek vermediği’ imasında bulunuyorsa bu söze sokakta çocuklar bile güler. Biz 50 yıldır dış politika konusunda da terör konusunda da, ciddi meselelerde ülkemizin ve doğru yolda ise iktidarların yanında yer aldık. Hangi hırsla, saikle söylediğini kendine sormak lazım ama bizim için lakabı da belli. Ahmet Bey’e üzülüyorum. Geldiği yer çok kötü. Bir öğretim üyesinin, Başbakanlık yapmış bir insanın daha olgun, daha ciddi, daha makul, daha gerçekçi düşünmesi gerekir. Ama Davutoğlu’nda bunların hiçbirini göremiyoruz.

‘Kral ve kraliçenin adamları’

Feti Yıldız ayrı bir parti hazırlığı içinde olduğu konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Bakan Ali Babacan için ise, “Kral ve Kraliçe’nin adamlarının bu ülkede siyaseten alabilecekleri bir mesafe yok. Millet bunların beslendikleri kaynakları görüyor. Hepsi deşifre olmuş, gidebilecekleri yer yok” ifadesini kullandı.

‘Gidecekleri yer CHP olur’

Yıldız’a göre Davutoğlu’nun da Gül ve Babacan ekibinin de sonunda gidip kapısını çalacakları yer CHP olacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, bir sonraki seçimde Gül Cumhurbaşkanı adayı olursa bunun şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:51
  1. Yeni parti
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. tweeti
  4. MHP
  5. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
  6. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  7. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  8. Ali Babacan

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