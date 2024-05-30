MHP'den CHP'ye Sinan Ateş cinayeti yanıtı: ''Tribünlere oynamayın!''

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sinan Ateş cinayeti üzerinden CHP'nin partilerine dönük eleştirilerine sert sözlerle yanıt verdi. Yalçın ,"CHP’nin partimiz aleyhindeki açıklamaların dozu ve derekesi; yalan, iftira ve karalamaya dönük politikalar hususundaki eski alışkanlıklarını yansıtmaktadır." dedi.

"CHP'NİN ZAMANLAMASI TESADÜF DEĞİL"

CHP'den kendilerine dönük açıklamaların 27 Mayıs darbesine denk gelmesini de tesadüf değil sözleriyle yorumlayan Yalçın,

"CHP, geçmişte Demokrat Parti iktidarına ve hükümet üyelerine reva gördüğü gibi, şimdi de Cumhur İttifakı’nı ve MHP’yi hedefine koymuştur. Yalan, iftira ve çamur siyaseti CHP’nin gıdasıdır. CHP’nin niyeti, tıyneti, meşrebi; darbecilik, müdahalecilik ve vesayetçiliktir. Darbecilerin demokrasiye yön verdiği dönemler tarihe gömülmüştür. Saldırgan CHP politikaları karşısında bir milim gerilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın, CHP'nin Sinan Ateş cinayeti ile ilgili söylemlerine de "Açık açık sesleniyoruz; eğer sözünüzün eriyseniz, hukuk yolunu işletiniz temcit pilavı gibi ısrarla kamuoyu gündeminde tuttuğunuz cinayetle ilgili elinizde ne belge, ne bilgi varsa mahkemeye ulaştırınız. Laf kalabalığı yapmayınız. Tribünlere oynamayınız." yanıtını verdi.

''CHP, FETÖ VE PKK İLE HESAPLAŞABİLECEK Mİ?''

Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özel'in yumuşama süreci açıklamalarına da dikkat çekerek, "Önce normalleşmenin gerçekleşmesi gerekir. Normalleşme ise önce hesaplaşma daha sonrada helalleşme ile mümkündür. CHP, PKK ve FETÖ ile hesaplaşıp, Türk milleti ise helalleşebilecek midir?" diye sordu.

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